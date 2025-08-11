القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بأسلوب الخطف حال إستقلالها سيارة أجرة بالإسكندرية .

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالاسكندرية

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال القائم بالنشر أفاد بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالسير برعونة ومرورهما بجوار سيارة أجرة كانت تستقلها سيدة حال سيرهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، فقامت السيدة بالصراخ فإعتقد بقيامهما بسرقة هاتفها المحمول فقام بتتبعهما وتصويرهما.

أمكن تحديد قائد السيارة الأجرة وبسؤاله أفاد بصراخ السيدة خشية إصطدام الدراجة بها ولم يتم سرقة هاتفها، وتم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون ترخيص - بدون لوحات معدنية " وضبط مستقليها (عاطلين " لهما معلومات جنائية " – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية) .

وبمواجهتهما إعترفا بسيرهما بسرعة عالية ورعونة بمكان الواقعة مما أثار ذعر السيدة دون سرقتها .

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.