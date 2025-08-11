حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفلة بالأيدى ومحاولة سرقة قرطها الذهبى بأسيوط.

القبض على عاطل

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال والد الطفلة مزارع مقيم بدائرة المركز قرر أنه حال لهو نجلته (سن 5) بالقرب من منزلهم قام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب دون إصاباتها محاولاً سرقة قرطها الذهبى ولاذ بالفرار دون سرقته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.