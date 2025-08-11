بعضوية مفتي الجمهورية.. إعادة تشكيل اللجنة العليا لجائزة الفنجري

أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون الوقف وتقويم البحوث المقدمة لنيل جائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي، والتي تنظمها الهيئة سنويا .

تشكيل اللجنة العليا لجائزة الفنجري

تضمن التشكيل المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيس هيئة قضايا الدولة رئيسا، وعضوية كل من الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ، والدكتور شوقي إبراهيم علام عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية والدكتور إبراهيم صلاح الهدهد عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ بجامعة الأزهر ، والدكتور محمود حامد محمد عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية،و الأستاذ بجامعة الأزهر والمستشارسامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرر اللجنة العليا للوقف.