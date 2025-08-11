قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

وضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد جديدة لزيادة الإيجار القديم وتحديد مدد إنهاء العقود، سواء للأماكن السكنية أو الإدارية والتجارية، مع تقسيم المناطق وتحديد القيم الجديدة، وإتاحة بدائل للمستأجرين.

مدة عقود الإيجار القديم 

الأماكن السكنية تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية،  تنتهي العقود بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

تقسيم المناطق

تشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.

الانتهاء من أعمال اللجان خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة.

القيم الإيجارية الجديدة

سكني بالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).

سكني بالمناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه).

سكني بالمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيه).

غير سكني (إداري أو تجاري) للأشخاص الطبيعية: 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية دورية لجميع الفئات بنسبة 15%.

مرحلة انتقالية حتى انتهاء الحصر

لحين إعلان نتائج الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بأقساط مساوية لفترة الاستحقاق.

وإذا ترك المستأجر العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. أو إذا امتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

في حالة الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري.

بدائل للمستأجرين

يمكن طلب وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل نهاية المدة، مقابل إقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة.

إلغاء قوانين سابقة

إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد المحددة.

بهذا القانون، تبدأ مرحلة إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن زيادة تدريجية للإيجارات مع مراعاة المهلة الزمنية قبل الإخلاء، وتوفير بدائل سكنية أو تجارية للراغبين.

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 الايجار القديم الإيجار القديم 2025 اخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

هشام يونس يكشف سبب تأخر صرف بدل الصحفيين

وظائف

وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. قدم الآن

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قرار جمهوري| تجديد تعيين وليد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بالصور

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

فيديو

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد