واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع

استيقظ سكان الإسكندرية على واقعة مؤسفة حيث لقي شخصين مصرعهما وأصيب 7 أخرين، جميعهم من اسرة واحدة، في حادث مروري مروع بكورنيش الشاطبي بالإسكندرية، حين اصطدمت سيارة بعدد من المارة بمنطقة الشاطبي وسط الاسكندرية.

ووفقا للتحريات الأولية فقد فقد السائق السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ، ما أدى لانحرافها عن مسارها وانقلابها عقب صدمها للمارة وسط صرخات واستغاثات الأهالي الذين سارعوا لمحاولة إنقاذ الضحايا.

وعلى الفور، انتقلت 6 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الميري لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتوفي شخصين في استقبال المستشفى.

كما هرعت قوات الأمن إلى الموقع، وفرضت كردون أمني لمنع اقتراب المارة، فيما قامت فرق المرور برفع آثار التصادم وإعادة حركة السير التي تعطلت بشكل جزئي.

وتم نقل الجثث قسم الاستقبال بالمستشفى الميري، وهم علي عبد الحليم عبد الحميد 50 سنة، توفي في قسم الاستقبال، وهيام صلاح مرسي السيد 47 سنة، وتوفيت في قسم الاستقبال.

وشملت حالات الإصابة نور علي عبد الحميد 12 سنة، اشتباه إصابة بالساق اليسرى والحوض، وهمس ممتاز حسين 12 سنة، كسر مضاعف بالقدم اليسرى والذراع اليسرى، وباسم حمدان حسين 19 سنة، واشتباه نزيف بالمخ والبطن، وممتاز حسين عواد 42 سنة، وكسر مضاعف بالساق اليمنى، وشيماء صلاح مرسي السيد 39 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن، وملاك ممتاز حسين 18 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وتسنيم علي عبد الحليم 30 سنة، جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالفقرات الظهرية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، إذ استمعت لأقوال السائق وعدد من الشهود، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب في الواقعة وامرت بحبسه على ذمة القضية.