بالأسماء.. تعرف على ضحايا حادث كورنيش الشاطبي بالاسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حادث مروري مروع بكورنيش الشاطبي بالإسكندرية، حيث اصطدمت سيارة بعدد من المارة بمنطقة الشاطبي وسط الاسكندرية.

وفيما يلي اسماء حالات الوفاة (تم تسجيل الوفاة في قسم الاستقبال بالمستشفى الميري):

1. علي عبد الحليم عبد الحميد – 50 سنة

توفي في قسم الاستقبال

2. هيام صلاح مرسي السيد – 47 سنة

توفيت في قسم الاستقبال

حالات الإصابة:

1. نور علي عبد الحميد– 12 سنة

اشتباه إصابة بالساق اليسرى والحوض



2. همس ممتاز حسين – 12 سنة

كسر مضاعف بالقدم اليسرى والذراع اليسرى



3. باسم حمدان حسين – 19 سنة

اشتباه نزيف بالمخ والبطن



4. ممتاز حسين عواد – 42 سنة

كسر مضاعف بالساق اليمنى



5. شيماء صلاح مرسي السيد – 39 سنة

اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن



6. ملاك ممتاز حسين – 18 سنة

اشتباه كسر بالقدم اليسرى



7. تسنيم علي عبد الحليم– 30 سنة

جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالفقرات الظهرية.

ووفقا للتحريات الأولية فقد فقد السائق السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ، ما أدى لانحرافها عن مسارها وانقلابها عقب صدمها للمارة وسط صرخات واستغاثات الأهالي الذين سارعوا لمحاولة إنقاذ الضحايا.

وعلى الفور، انتقلت 6 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الميري لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتوفي شخصين في استقبال المستشفى.

كما هرعت قوات الأمن إلى الموقع، وفرضت كردون أمني لمنع اقتراب المارة، فيما قامت فرق المرور برفع آثار التصادم وإعادة حركة السير التي تعطلت بشكل جزئي.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، إذ استمعت لأقوال السائق وعدد من الشهود، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.