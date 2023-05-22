القومي للترجمة يكرم سمير عبد ربه عن مجمل أعماله

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي لقاء ثقافيًا لتكريم المترجم الكبير سمير عبد ربه وذلك بمناقشة مجمل أعماله وإنجازه المهم في نقل الثقافة الإفريقية إلى القارئ العربي.



يعقد اللقاء بحضور الناقد الدكتور مدحت الجيار وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر الأربعاء المقبل الموافق 24 مايو الجاري بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة .



المترجم الكبير سمير عبد ربه كاتب ومترجم المصري تخصص في ترجمة روائع الأدب الإفريقي إلى اللغة العربية، وهو عضو اتحاد الكتاب المصري، وأخذ على عاتقه ترجمة مجموعة كبيرة من الكتب و الروايات لمؤلفين أفارقة من أهمها :رواية "سنوات الطفولة" للكاتب النيجيري وول سوينكا الحاصل على جائزة نوبل و المجموعة القصصية "الياقوتة" ورواية "العالم البرجوازي الزائل" من تأليف الكاتبة نادين جورديمر الكاتبة الجنوب إفريقية الحاصلة على جائزة نوبل أيضًا ،كما ترجم رواية "الموت في الشمس" للكاتب التنزاني بيتر بالانجيو ورواية "طريق الجوع "للكاتب النيجري الشهير بن أوكري الحاصل على جائزة بوكر البريطانية ،و رواية "سهم الله" للكاتب الذائع الصيت تشينوا أتشيبي"، وأيضًا "رواية جاجوا نانا " للكاتب النيجري سيبريان إيكونيسي .



كما ترجم قصصًا متفرقة لمجموعة من مبدعي إفريقيا جمعها في كتابه "من روائع الأدب الأفريقي". كما نشرت له في العام 1991 مجموعة قصصية من تأليفه بعنوان "سماء لا تشرب الشاي" ذلك إلى جانب العديد من الأعمال المترجمة و القصص القصيرة و المقالات في مختلف الصحف و المجلات المصرية و العربية والأوربية.



يوم إفريقيا هو احتفال سنوي يقام في 25 مايو من كل عام و هو اليوم الذي تأسست فيه منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1963 و في هذا اليوم وقعت الدول الإفريقية الميثاق التأسيسي للمنظمة في أديس أبابا بأثيوبيا، و في عام 2002 أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف بإسم الإتحاد الأفريقي.