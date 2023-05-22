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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة مصر العامة تحيي الذكرى ال 150 لرائد النهضة الثقافية رفاعة رافع الطهطاوي

صدى البلد

تنظم مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس الإدارة لقاءً فكريا مع المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي بعنوان "الطهطاوي ومصر القرن الحادي والعشرين" إحياءً للذكرى ال 150 لرحيل رفاعة رافع الطهطاوي رائد النهضة الثقافية في مصر، وذلك يوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة السادسة مساء بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة (٤ شارع جمال حمدان متفرع من شارع النيل خلف مجلس الدولة)

يشارك في اللقاء الأستاذ الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة علياء رافع أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أمل الصبان أستاذ الترجمة بكلية الألسن جامعة عين شمس.

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يدور اللقاء حول رؤية مصر اليوم للدور المحوري الذي اضطلع به رفاعة رافع الطهطاوي في إرساء دعائم بنيان النهضة الثقافية في مصر الحديثة، وجهوده في اطلاق مسيرة التحديث والاستنارة في شتى مجالات الفكر والثقافة والتربية والتعليم ليحمل مشاعلها إلى جانب الطهطاوي رفقاؤه وتلاميذه من أعلام التنوير الذين شبوا على فكره التنويري وتناقلوا جيلا بعد جيل مشاعل المعرفة لتتواصل مسيرتهم على دروب التجديد والاستنارة، وتجود عبر السنين بإسهامات معرفية غزيرة، مازالت آثارها واضحة في الفكر المصري المعاصر حتى الآن.

مكتبة أستاذ التاريخ الحديث التاريخ الحديث الدكتور مصطفى الفقي رفاعة رافع الطهطاوي كلية الاداب جامعة القاهرة مكتبة مصر العامة

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