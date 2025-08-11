قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

طريقة الحصول على معاش المطلقات
طريقة الحصول على معاش المطلقات
رشا عوني

تبحث النساء عن طريقة الحصول على معاش المطلقات من بنك ناصر، وذلك لدعم الأرامل والمطلقات اللاتي لا يملكن مصدر دخل ثابت وليس لديهم عائلاً . 

تفاصيل معاش المطلقات 

معاش المطلقات هو نظام دعم مالي تقدمه الحكومة و وزارة التضامن الاجتماعي  للمطلقات، خاصةً اللاتي ليس لديهن دخل ثابت. 

يتم صرف هذا المعاش من خلال بنك ناصر الاجتماعي بعد استيفاء المطلقة لشروط معينة وتقديم المستندات المطلوبة. 



المستندات المطلوبة لمعاش المطلقات

  • صورة طبق الأصل من الحكم القضائي، حيث يجب أن يكون الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية، ويوضح قيمة النفقة المستحقة.
  • إستمارة (1) ضمان، و يتم الحصول عليها من أقرب وحدة للشؤون الاجتماعية.
  • إقرار بعدم وجود مصدر دخل، وهو عبارة عن وثيقة موقعة من المطلقة تثبت عدم وجود دخل ثابت أو تحديد قيمة الدخل إن وجد.
خطوات التقديم على معاش المطلقات 
  • إقرار بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة، يوضح عدم وجود أشخاص آخرين ملزمين قانونا بالإنفاق.
  • مستند إثبات السن، مثل صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة طبية رسمية تثبت أن سن المطلقة أقل من 65 عاما.
  • بيان تأمينات، وذلك من خلال تقديم برنت تأميني به بيان تأمينات خاص بالمطلقة، وإذا لم تكن مؤمن عليها، يجب الحصول على رقم تأميني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • بيان تأمينات الزوج السابق،  إذا كان متاحا، يقدم لتسهيل عملية التحري.
  • بحث اجتماعي، وهو  تقرير من وحدة الشؤون الاجتماعية يبين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمطلقة وأحقيتها في المعاش.

خطوات الحصول على معاش المطلقات من بنك ناصر 

  • تبدأ المطلقة بالتوجه إلى أقرب وحدة شؤون اجتماعية للحصول على استمارة (1) ضمان وتقديم المستندات المطلوبة.
  • تقديم المستندات إلى بنك ناصر، بعد استكمال الأوراق، وتقدم إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  • يقوم البنك بالتحري عن الحالة من خلال قسم الشرطة التابع لمحل إقامة المطلقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
  • بعد الموافقة، يبدأ البنك بصرف النفقة الشهرية بحد أقصى 500 جنيه، ويتم الصرف مباشرة دون الحاجة إلى انتظار تحصيل المبلغ من المحكوم ضده.
