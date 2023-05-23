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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: الدولة جادة في تلبية احتياجات المربين من الأعلاف

الاعلاف
الاعلاف

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن  الدولة المصرية حريصة على توفير احتياجات المواطن من السلع والمنتجات وتأمين مصادر متعددة لاستيراد السلع  من الخارج .

 

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وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   الدولة مستمرة في عملية الإفراج عن الأعلاف ثم تدخل الأعلاف وتتجه إلى مربي الدواجن".

 

 وتابع محمد القرش:"  الدولة تنفذ إفراجات عن الأعلاف من أجل توفير احتياجات المربيين من الأعلاف وبالتالي المربي يؤمن احتياجاته بشكل مستمر ،  وخلال الفترة الماضية تم الإفراج عن أعلاف بحوالي 5 مليون طن اعلاف".

 

واكمل محمد القرش:" نقوم باستيراد كميات من الأعلاف تقدر بحوالي 10 مليون طن في السنة ، والدولة جادة في تلبية احتياجات المربيين ".

 

 ولفت محمد القرش:" الدولة تعمل على تعظيم المنتج المحلي من الأعلاف  من خلال تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية  من أجل زيادة إنتاجية الذروة والصويا "، مضيفا:" كما تم استيراد 170 الف راس ماشية من الخارج،  ونحن مقبلين على عيد الأضحى ونستعد بشكل جيد له  لضمان إتاحة اللحوم ".

الزراعة محمد القرش الأعلاف اخبار التوك شو دواجن

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