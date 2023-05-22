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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بأقل من السوق..الزراعة تكشف مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم بالمناقذ

د الدكتور محمد القرش،
د الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن الإفراجات التي فقامت بها الدولة وصلت إلى 8 مليون طن من الأعلاف، على مستوى الذرة وفول الصويا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عمل على متابعة مستمرة لملف الإفراجات وتلبية إحتياجات المربين.

 

وفال محمد القرش إلى 225 ألف طن تم الإفراج عنه من الأعلاف خلال الإسبوع الأخير، مؤكدا أن الدولة الأن تلجأ للزراعة التعاقدية لزراعة الذرة وفول الصويا، وتحقيق هامش ربح للفلاح.

 

وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أنه نحاول من خلال الوزارة زيادة حجم المعروض والقوة الإنتاجية لتأمين إحتياجات المواطن المصري، مؤكدا أن هناك تحديات تواجه الإنتاج الحيواني في مصر.

 

 45 الف رأس للذبح الفوري.

وأشار محمد القرش إلى ان كيلوم اللحوم بالمنافذ من 200 إلى 220 جنيه، مؤكدا انه تم الإفراج عن 170 ألف رأس ماشية، منها 45 الف رأس للذبح الفوري.

وزارة الزراعة محمد القرش زراعة الذرة فول الصويا اللحوم

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