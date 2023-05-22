الزراعة: إستيراد 170 ألف رأس ماشية من مصادر متعددة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة وافقت علي إستيراد 170 ألف رأس ماشية من مصادر متعددة استعدادا لعيد الأضحى، بجانب الاعتماد علي الرؤوس المحلية.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تم الإفراج عن 225 ألف طن من الأعلاف بـ 102 مليون دولار خلال أسبوع واحد وهذا دعم وتشجيع لتربية رؤوس الماشية داخل الدولة لرفع الإنتاج المحلي.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن إستيراد رؤوس ماشية جاء من أجل توفير معروض أكثر للحوم حتي يتم إنخفاض الاسعار وتوفير اللحوم لجميع المواطنين.