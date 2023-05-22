عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقيمة 102 مليون دولار

الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن من الأعلاف خلال أسبوع

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك لجان تم تشكيلها من خلال وزارة الزراعة من أجل متابعة توفير الأعلاف لمربي الدواجن، موضحاً أن وزير الزراعة يحضر إجتماعات دورية مع هذه اللجان للتأكد من توافر الأعلاف.

txt

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

txt

محافظ المنوفية: غلق 5 منشآت لتصنيع وخلط الأعلاف أسبوعين

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن تم الإفراج عن 225 ألف طن من الأعلاف بـ 102 مليون دولار خلال أسبوع واحد.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن منذ شهر أكتوبر 2022 وحتي يومنا هذا تم الإفراج عن 5 مليون طن من الأعلاف وهذه كمية كبيرة وساهمت في حدوث انخفاض في سعر الأعلاف في السوق بشكل كبير.

اسعار الدواجن الدكتور محمد القرش برنامج الحياة اليوم توفير الأعلاف قناة الحياة مربي الدواجن معاون وزير الزراعة وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

أول تعليق من مرتضي منصور بعد فوز سيدات الكرة الطائرة بإفريقيا

ترشيحاتنا

والد المصارع أحمد بغدودة يكشف مفاجآت في قضية الهروب: مش عارف عنه حاجة

رفض دعم مجتمع الميم.. مرصد الأزهر يدعم اللاعب مصطفى محمد

محيي الدين: التنمية الافريقي يبحث حلول من خلال إتاحة فرص العمل وزيادة الإنتاج

الشباب والرياضة: أحمد بغدودة يتقاضى راتبا شهريا.. وكنا نجهزه للبطولات الدولية

اتحاد المصارعة يعلن مفاجأة حول بغدودة: يتقاضي 3 آلاف جنيه

نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والي..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

مشروبات خارقة.. تعالج حرقان البول فى ثوانى

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

فيديو

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ