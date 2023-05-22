الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن من الأعلاف خلال أسبوع

بقيمة 102 مليون دولار

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك لجان تم تشكيلها من خلال وزارة الزراعة من أجل متابعة توفير الأعلاف لمربي الدواجن، موضحاً أن وزير الزراعة يحضر إجتماعات دورية مع هذه اللجان للتأكد من توافر الأعلاف.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن تم الإفراج عن 225 ألف طن من الأعلاف بـ 102 مليون دولار خلال أسبوع واحد.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن منذ شهر أكتوبر 2022 وحتي يومنا هذا تم الإفراج عن 5 مليون طن من الأعلاف وهذه كمية كبيرة وساهمت في حدوث انخفاض في سعر الأعلاف في السوق بشكل كبير.