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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا لعيد الأضحى.. الزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق

صدى البلد

 أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة .

وأوضح  أنه في ضوء توجيهات د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك أنه تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس ماشية  منها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري ، 20 ألف رأس غنم ، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالإضافة للسابق استيراده وتسمينه داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس ، وكذلك بالإضافة الى إنتاجنا المحلي والتي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك" 

 جاء ذلك بعدما  تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي  أنباء حول تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الماشية نتيجة الأزمة السودانية .

وأضاف القصير أن ذلك يأتي‏ إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الاعلاف مما كان له الأثر الإيجابي في خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة. 

وأوضح أن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومي للبتلو ،وكذلك تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.

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