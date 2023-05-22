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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

صدى البلد

تنخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق يوما بعد يوم بعد الافراجات المتتالية عن الأعلاف المحتجزة في الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي وجميع الجهات المعنية ، ورغم  تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض إلا أنها مازالت أسعارها مرتبطة بأسعار الأعلاف .

أسعار الأعلاف اليوم

انخفضت أسعار الأعلاف حيث يصل سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 15 ألف جنيه، والذرة الأوكراني 12500 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 15700 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 36500 جنيه، والـ46% بسعر 37500 جنيه.

 

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أسعار الدواجن اليوم  

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ من 62 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق. 

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا   

• الدواجن الساسو: 70 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا   

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو. 

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو. 

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو. 

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو. 

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو. 

• الفراخ الأمهات البيضاء: 57 في المزرعة ، لتصل بسعر 65 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار البيض اليوم بالأسواق 

تراجعت  سعر كرتونة البيض البلدي من 90 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 93 -95 جنيها. 

وسجل  سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 78 جنيها في المزرعة، وبين 80 ل 85 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.

وتراجعت أسعار البيض الأحمر ليبدأ من 78 جنيهًا بعدما وصلت إلي 94 جنيها منذ أيام قليلة
 

الإفراج عن الأعلاف 

 

وتتوالى الافراجات عن مستلزمات الأعلاف وبكميات كبيرة حيث أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أنه في إطار توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل  185 ألف طن من الذرة  بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.

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