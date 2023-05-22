تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أسعار الدواجن حيث تراجعت أسعار الدواجن اليوم في مصر، إذ يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الفراخ والبيض ومنتجاتها من البانيه وخلافه، بعدما شهدت تراجعا قويا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تراجع أسعار الأعلاف بقيم وصلت إلى 3 آلاف جنيه في الطن الواحد، نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الأعلاف.

وهبطت أسعار الدواجن لتسجل اليوم نحو 59 جنيها للدواجن الصغيرة في المحلات، فيما سجلت متوسطات الأوزان 2 كيلو فيما فوق نحو 63-64 جنيهًا في المزرعة بعد ما سجلت نحو 80 جنيهًا كأعلى سعر، وتباع في المحلات اليوم بدءًا من 66 جنيهًا وقد تصل إلى 72 جنيهًا في بعض المناطق، فيما سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات 58 جنيهًا في المزرعة وفي المحلات بدءا من 60 جنيهًا.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو