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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اشتري احتياجاتك | البيض بـ 81 جنيها والدواجن 63 .. والذهب عيار 18 يسجل 2.121

صدى البلد

الطماطم تسجل  5.5 جنيه في سوق العبور

الدواجن البيضاء تصل إلى 63 جنيها للكيلو
 

كرتونة البيض الأبيض بـ 81 جنيها
 

جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,121 جنيه للشراء


يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين 22-5-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

الطماطم بـ 5.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 22-5-2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 22-5-2023

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 6 جنيه للكيلو، والبصل إلى 14 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 13 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 6 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 6 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 7 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 7 جنيه، والألوان  20 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 9 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 8 جنيه، والبسلة 22 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيها، والليمون البلدي 15 جنيها، والتفاح الإيطالي 32 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 70 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 25 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 25 جنيها، والبرقوق السكري 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيهات، والجوافة 12 جنيها، و بلح الثلاجة 10 جنيهات.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 62 و 63 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي ما بين 90 و 95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 57 و 58 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 70 و 71 جنيها للكيلو.


أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 80 و 81 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر يتراوح ما بين 87 و 88  جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 95 و 96 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 11 و 12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 10 و 11 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.


أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,425 جنيه للبيع و 2,475 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,771 جنيها للبيع و 2,829 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,079 جنيها للبيع و 2,121 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,617 جنيها للبيع و 1,650 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 19,400 جنيه للبيع و 19,800 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 86,191 جنيها للبيع، و 87,969 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,771,429 جنيها للبيع، و 2,828,571 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الخضراوات اليوم اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة اسعار الدواجن والبيض الخضراوات والفاكهة الذهب عيار 18

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