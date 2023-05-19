عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: غلق 5 منشآت لتصنيع وخلط الأعلاف أسبوعين

محافظ المنوفية يتابع
محافظ المنوفية يتابع توريد القمح

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية غلق عدد من المنشآت لتصنيع وخلط الأعلاف بمراكز شبين الكوم والباجور والسادات وقويسنا لمدة أسبوعين لتجميعهم ما يزيد عن 5 طن قمح بالمخالفة للقانون رقم 67 لسنة 2023 الخاص بضوابط استلام القمح المحلي موسم حصاد 2023 وتنظيم تداوله .


جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بقيامها بعدة حملات تموينية بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة لتشديد الرقابة على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية لضبط المخالفين .

هبوط أرضي في المنوفية .. وإجراءات عاجلة من مجلس المدينة | صور

محافظ المنوفية : تسهيل إجراءات صرف المزارعين الموردين لنسب النخالة

 وقال المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه تم تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب مصنع " وحدة خلط أعلاف " بناحية كفر الشيخ خليل وضبط كمية قدرها طن و 120 كجم قمح ، ومحضر جنح مركز الباجور ضد صاحب مصنع بناحية سبك الضحاك وضبط كمية قدرها طن و 450 كجم قمح ، كما تم تحرير محضرين جنح السادات ضد أصحاب مصانع " وحدة خلط أعلاف " بناحية كفر داود وضبط كمية قدرها طن و600كجم قمح ، و محضر جنح قويسنا ضد صاحب مصنع بناحية المنطقة الصناعية الأولى وضبط كمية قدرها 840 كجم قمح.


 أكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التموينية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مشدداً على إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً إستراتيجياً هاماً، فضلا عن المتابعة اليومية لمنظومة الأقماح وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة.

استلام القمح المحلي التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية الشون والصوامع توريد محصول القمح محافظ المنوفية محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

ترشيحاتنا

زيلينسكي في طريقه لحضور القمة العربية بجدة

أبو الغيط: قمة جدة فرصة مناسبة لجمع الشمل وتؤكد وحدة صف العرب

نيابة عن تبون.. شاهد| وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة

موعدها وأهم محاورها.. تفاصيل تناول الحوار الوطني قضية الزيادة السكانية

مدرب الأبيض السابق: موسيماني يعترف بمفاوضات الزمالك.. ويفجر مفاجآت مدوية

مجموعة الدول السبع تجدد التزامها بدعم أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالتها المثيرة للجدل.. 10 صور تبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي

أبراج تميل للكذب وتضغط على الآخرين لفعله.. تجنبهم

طريقة عمل حواوشي إسكندراني|بمذاق لا يقاوم

أمانة رغم صغر السن.. طفلان يعثران على مبلغ ضخم بطنطا ويعيدانه لصاحبه

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ