بشرى سارة.. الزراعة: لدينا خطة لتوفير اللحوم قبل عيد الأضحى

كشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خطة وزارة الزراعة لتوفير اللحوم ورؤوس الماشية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:" أنتاج مصر يغطي 60% من حاجة السوق من اللحوم، بدلا من 45% من حاجة السوق المحلي خلال السنوات الماضية.

وتابع: 40% من حاجة السوق يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن الأسعار اللحوم المستوردة تختلف من منشأ لآخر، موضحًا أن اللحوم البلدي أغلى سعرا في الأسواق.

وأشار إلي أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بـ225 جنيه، وهذه اللحوم من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، كما أن وصول سعر اللحمة عند الجزارين إلى 400 جنيه، أمر مبالغ فيها منوهًا إلى أن سعر كيلو اللحمة القائم بـ140 جنيها.