تصعيد قاسٍ في أوكرانيا.. مسيّرات وصواريخ «كينجال» ومعارك برّية متواصلة

قال غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية إن الساعات الأخيرة كانت قاسية، وإن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا ملحوظًا في الهجمات الروسية، موضحا أنه تم استهداف الأراضي الأوكرانية بـ 138 هدفًا جويًا، معلنًا عن إسقاط وتحييد 93 مسيّرة من طراز «شاهد 136/131» الكاميكازية، إضافة إلى إسقاط صاروخين من طراز «كينجال» الفرط صوتية، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ سُمعت وهي تخترق جدار الصوت في العاصمة كييف أثناء توجهها نحو خملنيتسكي غرب البلاد لاستهداف إحدى محطات الطاقة الكهرومائية، وفق ما أفادت به رئاسة حرس القوات الجوية في المنطقة الغربية.

أسر مقاتلين روس وتقدم ميداني حذر

وأضاف «مناف» أن القوات البرية الأوكرانية أعلنت منذ قليل أسر ما لا يقل عن 21 مقاتلاً روسيًا في محور كوستنتينيفسك في مقاطعة دونيتسك، حيث لا تزال العمليات العسكرية مستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية برًا في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن القوات الروسية تحاول استغلال الضباب والبرد للتقدم، وهو ما لوحظ في الهجوم الذي اخترقت خلاله القوات الروسية إحدى البلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك، قبل أن تعلن القوات الأوكرانية تصديها للهجوم واستهداف الآليات والمركبات.

تحركات للتسلل وإعادة التموضع

وأشار «مناف» إلى وجود مجموعات روسية تسللت بالفعل إلى بلدات محاذية لمنطقتي دنيبروبتروفسك ودونيتسك، وتحاول اليوم إعادة التموضع داخل مباني سكنية كانت القوات الأوكرانية قد أخليتها منذ فترة طويلة.