بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرض في «العناية المركزة».. تحذير مناخي يتزامن مع اجتماعات كوب 30

إسراء صبري

تزايدت التحذيرات الدولية من تدهور الوضع البيئي عالميًا، بعدما شُبّه حال كوكب الأرض بشخص يرقد في «العناية المركزة»، في إشارة إلى خطورة الأزمات المناخية المتلاحقة.

جاءت هذه الرسالة بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مؤتمر المناخ «كوب 30» في البرازيل، لتؤكد ضرورة التحرك العاجل وتبني رؤية جديدة تربط بين الصحة العامة وحماية البيئة.

الكوكب في حالة حرجة

وقد أثار الوصف القائل بأن «الأرض في العناية المركزة» اهتمامًا واسعًا، باعتباره تشخيصًا دقيقًا لواقع بيئي متدهور، حيث شهد العالم خلال الأعوام الأخيرة سلسلة متواترة من الكوارث الطبيعية، شملت حرائق وغابات وجفاف وزلازل وأعاصير، ما يعكس حالة صحية «متردية جدًا» لكوكب الأرض.

التغيرات المناخية

رؤية جديدة تربط الصحة بالبيئة

ويرى الخبراء أن هذا الخطاب يمثل نقلة نوعية في مقاربة قضية المناخ، إذ يُبرز الترابط الوثيق بين المنظومة الصحية والاختلالات البيئية. ويهدف هذا الطرح إلى تعزيز مفهوم أن حماية البيئة ليست قضية منفصلة، بل عنصر أساسي في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمعات.

التغيرات المناخية

تزامن لافت مع اجتماعات كوب 30

ويكتسب التحذير أهمية إضافية لصدوره بالتزامن مع انعقاد اجتماعات «كوب 30» في البرازيل.

ويؤكد هذا التوقيت الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات حاسمة، خاصة وأن الوضع البيئي الحالي «لم يعد يحتمل التأجيل»، وفق تأكيدات الخبراء الذين يرون أن المرحلة تتطلب خططًا عالمية أكثر شمولًا لحماية الكوكب.

التغيرات المناخية
كوكب الأرض الأزمات المناخية المناخ

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

كيا وهيونداي

اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي

سامسونج

مفاجأة في سوق الهواتف الاقتصادية.. سامسونج تكسر القاعدة وتوفر أندرويد 16 لأرخص موبايل

Galaxy A36

سامسونج تستعد لملك الفئة المتوسطة المنتظر.. تسريبات تكشف مواصفات Galaxy A36 المنتظر

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

