البيئة العالمي: الحروب في أوكرانيا وغزة خلفت تغيرًا مناخيًا جنونيًا

قال دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن المستقبل القريب سيكون مليئًا بالحروب العالمية بين دول متعددة، مؤكدًا أن الحروب الحالية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وصراع غزة تسببت في إنتاج كميات كبيرة من الغازات الملوثة، ما أدى إلى تفاقم التغير المناخي بشكل خطير.

وأوضح كامل، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحروب تُعد العدو الأول للإنسان، لا سيما بسبب الانبعاثات الناتجة عن الأسلحة المستخدمة، وأن هذه الأسلحة تسبب أضرارًا جسيمة على الحياة البشرية وكل الكائنات الحية، مضيفًا أن الأسلحة المستخدمة اليوم في النزاعات تتسم بالتدمير الشامل، وما يُستخدم حاليًا لن يكون سوى البداية، حيث ستظهر مستقبلاً أسلحة أكثر فتكًا، خصوصًا إذا تم اللجوء إلى الأسلحة النووية، ما سيكون له تأثيرات كارثية على الكوكب والبيئة.

وأكد رئيس حزب البيئة العالمي أن الحفاظ على البيئة هو السبيل الوحيد للتخفيف من الكوارث الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن البيئة أصبحت آخر اهتمامات الدول في ظل مشاريعها التوسعية والحروب وسباق إنتاج الأسلحة.