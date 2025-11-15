منظمة الصحة العالمية: «الأرض في العناية المركزة».. وخبير يحذر

كشف أحمد غديرة خبير التغيرات المناخية، عن دلالة تصريح منظمة الصحة العالمية حول أن «الأرض في العناية المركزة»، قائلا: «إن كوب 30 أتت بهذه النقلة النوعية والنضج الفكري الذي يربط بين المنظومة الصحية من ناحية والاختلال البيئي وهو التشخيص».

وأضاف غديرة، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «التشخيص خاصة التشبيه عندما يقول إن الكوكب وكأنه في عناية مركزة، يعني إذا نظرنا إلى الكوارث الطبيعية المتواترة من حرائق، من جفاف، من زلازل، من أعاصير، يعني هي توصيف لحالة صحية رديئة ورديئة جداً».

وشدد خبير التغيرات المناخية على أهمية توقيت التحذير بالتزامن مع انعقاد اجتماعات «كوب 30» في البرازيل، قائلاً: «في الوقت اللي بتنعقد فيه اجتماعات كوب 30 في البرازيل، هذا الربط بين الصحة والبيئة يُعد نقلة نوعية»، مشيرا إلى أن هذا الخطاب يعكس رؤية جديدة تدعو للتعامل مع البيئة باعتبارها جزءاً من الصحة العامة، مؤكداً أن «الوضع الحالي للكوكب لم يعد يحتمل التأجيل».