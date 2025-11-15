بعد الهزيمة أمام أوزبكستان.. ناقد رياضي يكشف أزمات المنتخب ويطالب بتصحيح المسار

علّق الناقد الرياضي محمد عصام على خسارة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام أوزبكستان بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، مؤكدًا أن الأداء كان «بعيدًا تمامًا عن المتوقع»، وأن المنتخب يعاني من مشكلات تتجاوز غياب التجانس التقليدي قبل البطولات الكبرى.

أداء باهت في الوديات.. وتجارب لا تعكس المستوى الحقيقي

وقال عصام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، إن مصر دائمًا ما تظهر بشكل غير مقنع في المباريات الودية قبل البطولات الكبرى، موضحًا أن التجانس يحتاج وقتًا، وأن الأداء عادة يتحسن مع انطلاق المنافسات الرسمية.



إلا أنه أكد هذه المرة أن المشكلة لم تكن في الانسجام وحده، بل في غياب الفنيات تمامًا داخل الملعب.

«لا ملامح فنية».. انتقاد حاد لأداء اللاعبين

وشدد عصام على أن المنتخب في السنوات الماضية خلال الوديات كان يقدم شكلًا فنيًا واضحًا وأفكارًا داخل الملعب، لكن مباراة اوزبكستان خلت تمامًا من هذا.

وقال: «اللي شفناه ماكانش له أي ملامح فنية»، معتبرًا أن اللاعبين ظهروا بعيدين عن أي خطة واضحة أو أداء منظم.

الدفاع الأكثر هشاشة.. اختراقات سهلة وغياب تام للتنظيم

وأوضح الناقد الرياضي أن خط الدفاع كان «الأكثر هشاشة» على الإطلاق، مشيرًا إلى أن لاعبًا واحدًا من أوزبكستان سجل هدفين رغم وجود ستة مدافعين من المنتخب في منطقة الجزاء، وهو ما وصفه بدلالة على سوء التمركز وغياب التنظيم الدفاعي.

انتقادات مباشرة للنجوم

وهاجم عصام فكرة المشاركة بالمجاملات، وقال:«مفيش إدارة فنية.. ومافيش قراءة للمباراة.. التمركزات غلط والكورة بتوصل للخصم بسهولة».

وأضاف أن أي لاعب مهما كان اسمه إذا لم يكن في أفضل حالاته يجب استبعاده من التشكيل، قائلاً:«محمد صلاح نجم كبير.. لكن حتى هو مش في حالته».

دعم مستمر للجهاز الفني.. لكن مصلحة المنتخب أولًا

اختتم محمد عصام تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير ما زالت تدعم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لكن الأداء الذي ظهر أمام أوزبكستان «لا يليق باسم مصر».

وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قرارات حاسمة وتصحيح للمسار قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.