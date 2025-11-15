قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حوافز وتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها
حماس توجه نداء إلى الجامعة العربية بعد غرق الخيام في غزة
بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية
صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن خلال أول 10 أشهر من 2025
20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو
أشلاء على بعد 200 متر.. مقتل وإصابة 41 شخصا في انفجار بمركز شرطة بكشمير الهندية
بعد فوز مصر بجائزة دولية.. حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع
وزيرا خارجية مصر وباكستان يؤكدان ضرورة إصدار قرار دولي لتثبيت إنهاء الحرب بغزة
الاتحاد الأوروبي والبرلمان يتوصلان إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد الهزيمة أمام أوزبكستان.. ناقد رياضي يكشف أزمات المنتخب ويطالب بتصحيح المسار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

علّق الناقد الرياضي محمد عصام على خسارة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام أوزبكستان بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس العين الدولية الودية، مؤكدًا أن الأداء كان «بعيدًا تمامًا عن المتوقع»، وأن المنتخب يعاني من مشكلات تتجاوز غياب التجانس التقليدي قبل البطولات الكبرى.

أداء باهت في الوديات.. وتجارب لا تعكس المستوى الحقيقي

وقال عصام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، إن مصر دائمًا ما تظهر بشكل غير مقنع في المباريات الودية قبل البطولات الكبرى، موضحًا أن التجانس يحتاج وقتًا، وأن الأداء عادة يتحسن مع انطلاق المنافسات الرسمية.


إلا أنه أكد هذه المرة أن المشكلة لم تكن في الانسجام وحده، بل في غياب الفنيات تمامًا داخل الملعب.

«لا ملامح فنية».. انتقاد حاد لأداء اللاعبين

وشدد عصام على أن المنتخب في السنوات الماضية خلال الوديات كان يقدم شكلًا فنيًا واضحًا وأفكارًا داخل الملعب، لكن مباراة اوزبكستان خلت تمامًا من هذا.

وقال: «اللي شفناه ماكانش له أي ملامح فنية»، معتبرًا أن اللاعبين ظهروا بعيدين عن أي خطة واضحة أو أداء منظم.

الدفاع الأكثر هشاشة.. اختراقات سهلة وغياب تام للتنظيم

وأوضح الناقد الرياضي أن خط الدفاع كان «الأكثر هشاشة» على الإطلاق، مشيرًا إلى أن لاعبًا واحدًا من أوزبكستان سجل هدفين رغم وجود ستة مدافعين من المنتخب في منطقة الجزاء، وهو ما وصفه بدلالة على سوء التمركز وغياب التنظيم الدفاعي.

انتقادات مباشرة للنجوم

وهاجم عصام فكرة المشاركة بالمجاملات، وقال:«مفيش إدارة فنية.. ومافيش قراءة للمباراة.. التمركزات غلط والكورة بتوصل للخصم بسهولة».

وأضاف أن أي لاعب مهما كان اسمه إذا لم يكن في أفضل حالاته يجب استبعاده من التشكيل، قائلاً:«محمد صلاح نجم كبير.. لكن حتى هو مش في حالته».

دعم مستمر للجهاز الفني.. لكن مصلحة المنتخب أولًا

اختتم محمد عصام تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير ما زالت تدعم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لكن الأداء الذي ظهر أمام أوزبكستان «لا يليق باسم مصر».

وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قرارات حاسمة وتصحيح للمسار قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الناقد الرياضي محمد عصام المنتخب الوطني باكستان المباراة الودية

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

