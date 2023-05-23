"حكماء المسلمين" يدشن مشاركته بمعرض أبوظبي للكتاب بإصدارات حديثة وبرنامج ثقافي متنوع

دشن مجلس حكماء المسلمين مشاركته الخامسة على التوالي بمعرِض أبوظبي الدولي للكتاب 2023م، الذي يقام في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري على أرض المعارض في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ حيث استقبل عددا من أبرز ضيوف المعرض الذي اطَّلعوا على أنشطة وأهداف وفعاليات وإصدارات المجلس الحديثة.

ويعرض جناحُ المجلس القائم في القاعة رقم 10 عددًا من إصداراته الحديثة التي صدرَتْ العام الجاري؛ بالإضافة لإصدارات بطبعات حديثة منقَّحة، كما يعرض عددًا من الكتب والإصدارات التي شهدت إقبالا كثيفا من قبل رواد معارض الكتب خلال المشاركات السابقة.

وعلى صعيد تفعيل الشراكات والتعاون مع الجهات الثقافية وذات الصلة، استقبل جناحُ المجلس في اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عددا من الضيوف، بخلاف الزوَّار الراغبين في اقتناء أهمِّ وأحدثِ الإصدارات التي تُقدِّمها دار الحكماء للنشر؛ حيث زار الجناح الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وأبدى ترحيبَه بمشاركة المجلس الدائمة بمعرِض أبوظبي للكتاب، كما زار الجناح الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي، واطَّلع على أحدث الإصدارات، مبديًا اهتمامه بمتابعة ما يصدر عن دار الحكماء للنشر.

ومن الشركاء الدوليين، زار الجناح أندي فنتريس مدير معرض لندن الدولي للكتاب، وبحث سُبُل تعزيز مشاركة المجلس في فعاليات معرض لندن والفوائد المكتسبة من هذه المشاركة ضمن أحد أكبر معارض الكتب في العالم؛ كما زار جناح مجلس حكماء المسلمين السيدة ناتالي شوبلان الملحقة الثقافيَّة في السفارة الفرنسية بأبوظبي، وتباحثت حول سُبُلِ التعاون المشترك.

وعلى صعيد البرامج التثقيفيَّة، ينظِّم جناح المجلس عددًا من النَّدوات على مدار أيام المعرض؛ حيث يُلقي الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة بعنوان "الأخوَّة الإنسانيَّة دعوة عالمية للحوار والتآخي بين البشر" وذلك يوم غدًا الثلاثاء، في الخامسة والنصف عصرًا.

وفي اليوم التالي يُلقِي فضيلة الدكتور ذو الكفل البكري عضو مجلس حكماء المسلمين وزير الأوقاف الماليزي سابقًا ندوة بعنوان: "مجلس حكماء المسلمين وتعزيز التعايش الإنساني" في تمام الرابعة عصرًا، تليها ندوة "تطلعات الشباب وتمكين القيادات.. صنَّاع السلام أنموذجًا" يُقدِّمها كلٌّ من إسلام بدر والدكتورة عائشة خان من منتدى شباب صناع السلام.

وفي يوم الخميس الموافق 25 مايو، يُقدِّم علي الأمين عضو مجلس حكماء المسلمين ندوة بعنوان "الهوية والمواطنة رؤية إنسانية"، يليها ندوة "دور مؤسسات التعليم في بناء جسور التسامح والتعايش" للدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأبوظبي.

وفي 26 مايو، يُقدِّمُ عبد الرحيم مندي التميمي عضو هيئة تدريس جامعة محمد بن زايد ندوة بعنوان "التعايش السلمي" وتبدأ في الخامسة والنصف عصرًا، ويختتم البرنامج الثقافي لمجلس حكماء المسلمين في اليوم التالي 27 مايو؛ حيث يقدم الشيخ عبد العزيز النعيمي (الشيخ الأخضر) ندوة بعنوان "الإنسان والإحسان للبيئة".

وأكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، أنَّ معرِض أبوظبي الدولي للكتاب يمثِّل وجهةً ثقافيَّةً وفكريَّةً عالميَّةً رائدةً تعبر عن رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة ونهج قيادتها الرشيدة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في دعم ورعاية الفكر والأدب والثَّقافة بما يعزز من قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

وأشاد الأمين العام بجهود دائرة الثقافة والسياحة ومركز أبوظبي للغة العربية، في تنظيم هذا المحفل الدولي الذي ينعقد بمشاركة أكثر 85 دولة وحضور نخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والنَّاشرين من معظم أنحاء العالم، لعرض التراث الأدبي والثقافي المميز تعزيزًا للروابط بين المجتمعات العربية والدولية في مجال النشر.

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023م، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهادفة إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش.