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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تثير الجدل برغبتها في مقاضاة من لم يحضروا حفل زفافها.. تفاصيل

صدى البلد

توجهت عروس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتسأل عما إذا كان سيكون "مبتذلًا" إذا رفعت دعوى قضائية ضد ضيوف حفل الزفاف الذين فشلوا في حضور يوم زفافي.

وفقا لموقع اكسبريس كانت العروس قد اقترحت الفكرة في محاولة لتجنب إهدار المال في حفل زفافها.

تعرضت المرأة لانتقادات من مستخدمي Reddit بعد مشاركة معضلتها في المنتدى عبر الإنترنت.ففي البداية كانت تنتقل إلى Facebook لطرح السؤال ، كتبت المرأة: "أحب عائلتي كثيرًا لكنهم في بعض الأحيان غير ملتزمين."

للقيام بذلك ، خططت لإضافة فقرة في كل دعوة توضح: "إذا قاموا بالرد ولم يأتوا ، فأنا أحضرهم إلى المحكمة مقابل تكلفة حصتهم من الطعام والخدمات التي دفعت مقابلها."

وأضافت: "من الواضح أنه لا توجد تكلفة عليهم إذا ردوا على دعوة الحضور وحضروا بالفعل".

طرح سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطوة "مبتذلة" ، أثارت المرأة المخطوبة الجدل في المنتدى على الإنترنت.

رد شخص   بأنها كانت فكرة "هراء" ، وعلق قائلاً: "أعني إذا تمكنت ماريا كاري من مقاضاة خطيبها السابق والفوز لتضييع وقتها ، فأنا متأكد من أن بعض القضاة في مكان ما سوف يسمعون هذا الهراء. . "


 

 

 

سخر آخر: "أنا آسف ما الذي قرأته للتو؟ متأكد تمامًا من أن هذه العروس لن تحصل على أي ردود إذا كانت تخطط لتهديد عائلتها. 


واقترح آخر طريقة أقل تهديداً للمرأة لتشجيع الضيوف على الحضور إذا ردوا بـ "نعم" على حفل زفافها.

علق المستخدم المسمى thornreservoir قائلاً: "من الواضح أن الردود على الدعوات ليست ملزمة قانونًا ولكن نظريًا يمكن للعروس   إضافة لغة مثل - تكلفة حضور هذا الحدث هي 150 دولارًا ، والتي ستدعمها العروس. يرجى تسجيل الدخول أدناه للإقرار بأنه في حالة ردك نعم ولكن لا تحضر حفل الزفاف ، ستكون مسؤولاً عن مبلغ 150 دولارًا كاملاً ".

وسائل التواصل الإجتماعي دعوى قضائية حفل الزفاف

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