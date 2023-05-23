بعد زيادة الأسعار.. فيات أوتوماتيك بـ 40 ألف جنيه

زادت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، مما أدي الي اتجاه المواطنين المقبلين علي الشراء الي سوق السيارات المستعمل لما يتوافر به من العديد من طرازات السيارات المستعملة، حيث تتميز السيارات المستعملة برخص ثمنها، وتوافر قطع غيارها، وصيانتها بسهولة، ومن تلك السيارات سيارة فيات ريجاتا موديل 1987، وتنتمي ريجاتا الي فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم.

فيات ريجاتا موديل 1987

محرك فيات ريجاتا موديل 1987

فيات ريجاتا موديل 1987

زودت سيارة فيات ريجاتا بمحرك سعة 1500 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت ريجاتا من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتقدم للبيع باللون الأحمر، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية، ودهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

مقصورة فيات ريجاتا

فيات ريجاتا موديل 1987

تحتوي مقصورة سيارة فيات ريجاتا السيدان علي الكثير من التجهيزات منها، راديو ، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب من الداخل، وإضاءة داخلية للقراءة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ودرج تخزين أمامي للتخزين، وزجاج مانيوال، وأحزمة أمان.

تصميم فيات ريجاتا موديل 1987

فيات ريجاتا موديل 1987

تظهر فيات ريجاتا موديل 1987 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل امتلاكها علي أضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فيات، وإشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية من النيكل، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود.

سعر فيات ريجاتا موديل 1987

فيات ريجاتا موديل 1987

تباع سيارة فيات ريجاتا موديل 1987 الأوتوماتيك في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .