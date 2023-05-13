بـ 50 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة هاتشباك من فيات

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من طرازات شركة فيات، والتي اكتسبت شعبية كبيرة في مصر، نسبة إلى انتشارها الواسع، وسمعتها الطيبة، حيث تتوع الطرازات المقدمة وساء من فئة السيدان، أو الرياضية الحديثة، أو من فئة الهاتشباك.

وتعتبر السيارة فيات أونو من اشهر سيارات الهاتشباك التي طرحت في السوق المصري، بحسب الاجيال المقدمة بين حقبة الثمانينات أو التسعينات، وحتى طرازات عام 2006، حيث اتسمت تلك النسخة بحجمها الخارجي المناسب، مع محرك اقتصادي سعة 4 سلندر.

فيات اونو

اركب اشهر سيارة هاتشباك من فيات

وظهرت السيارة فيات اونو موديل 1986 عبر احد الصفحات المتخصصة في مجال بيع السيارات الكترونيًا، وهي بحالة خارجية جيدة، بعد ان حصات على طلاء محدث، بالاضافة إلى حالة جيدة للاطارات، وطقم جنط جديد بدلاً من الجنوط القياسية الحديدية للسيارة.

فيات اونو

وتعتمد السيارة فيات اونو على ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، مع واجهة أمامية حادة الشكل، ومصابيح مربعة مدعومة باشارات ضوئية جانبية، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية مع شعار FIAT الشهير، وصادم أمامي وخلفي باللون الاسود.

فيات اونو

وتتسع المقصورة الداخلية إلى 5 افراد، فهي تبدو مناسبة للاسر الصغيرة، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي، ومفهوم رباعي الابواب، إلى جانب زجاج يدوي، وعداد كيلومترات يقدر بـ 224 ألف كيلومتر.

سعر السيارة فيات اونو موديل 1986

ظهرت السيارة فيات اونو موديل 1986 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 50 ألف جنيه.