بأقل سعر .. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

يبحث الكثير عن شراء سيارة مستعملة جيدة ومعروفة تلبي غرض التنقل، وضمن الخيارات المقدمة داخل السوق المصري، هي النسخة فيات 128، وتعد واحدة من اشهر السيارات المستعملة، التي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات.

بأقل سعر .. اشتري هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

وابرز ما تتمتع به تلك النسخة، الاعتمادية وسهولة الصيانة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب سهولة شرائها وإعادة بيعها مرة اخرى، والحصول عليها بسعر مناسب أيضا.

بأقل سعر .. اشتري هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

ظهرت السيارة فيات 128 موديل 1980 عبر احد صفحات بيع وشراء السيارات الكترونيًا، مع طلاء خارجي باللون الأحمر، وحالة متوسطة، تشمل جنوط حديد عادية، واطارات قابلة لبعض التعديلات، بالإضافة إلى وجود صادم معدني أمامي وخلفي.

وتضم السيارة فيات 128 سبولير خلفي مثبت ناحية حقيبة التخزين، والتي تتسع إلى العديد من الأغراض، مع مقصورة داخلية تضم مقاعد من القماش، بالإضافة إلى تجهيزات 128 المعروفة، والتي تشمل وجود نظام صوتي ترفيهي، وفتحات تهوية داخلية.

وتحتوي السيارة فيات 128 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1100 سي سي، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال" رباعي النقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

سعر السيارة فيات 128 موديل 1980

ظهرت السيارة فيات 128 موديل 1980 عبر الانترنت بسعر يبلغ 20 ألف جنيه فقط، قد يكون قابل للتفاوض بحسب الحالة العامة للسيارة بعد الفحص.