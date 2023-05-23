أحدث هواتف أوبو وهواوي بأسعار رخيصة جدا.. ستقضي على سامسونج

أطلقت Huawei بصمت الهاتف الذكي Huawei Nova Y91 في السوق العالمية.

أهم ما يميز Y91 هو أنه مزود بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، كما يأتي الجهاز بميزات أخرى، مثل مساحة التخزين الداخلية الكبيرة، وكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

كما أعلنت شركة Oppo عن هاتف Oppo A1 Vitality Edition، والذي يستهدف المستهلكين الذين يريدون هاتفا أقل في السعر مع تصميم مميز ومواصفات عالية.

هاتف هواوي Huawei Nova Y91

يتميز هاتف Huawei Nova Y91 بشاشة نوع LCD ضخمة بقياس 6.95 بوصة توفر دقة Full HD + تبلغ 2376 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ويتميز Nova Y91 بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

Huawei Nova Y91

يعمل هاتف هواوي الجديد بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 680 مقترنا بذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، ويحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

يحتوي هاتف هواوي Nova Y91 على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.

تحتوي وحدة الكاميرا ذات الشكل المستدير المتوفرة على ظهر الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل وفلاش LED.

يأتي الهاتف محملاً مسبقًا بـ EMU 13، وهو يوفر ميزات أخرى، مثل Dual SIM و4G VoLTE وWi-Fi 801.ac وBluetooth 5.0 و GPS ومكبرات صوت استريو مزدوجة ومنفذ USB-C. يبلغ قياسه 171.6 × 79.9 × 8.9 مليمتر ويزن 214 جرامًا.

لا توجد معلومات متاحة حول سعر أو توفر Huawei Nova Y91.

ومع ذلك، عند توفرها، سيتم بيعها في ألوان، مثل الأسود والسيلفر.



هاتف Oppo A1 Vitality Edition

بحسب ما ذكره موقع “جيز مو شينا” التقني، يشبه هذا الهاتف النسخة المعاد تسميتها من Oppo A58 5G والتي تم إطلاقها العام الماضي.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ميزاته الرئيسية.

Oppo A1 Vitality Edition

يتميز إصدار Oppo A1 Vitality Edition بشاشة مقاس 6.56 بوصة مع معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز.

إنه يغطي 100٪ من التدرج اللوني الواسع DCI-P3، ما يوفر مرئيات نابضة بالحياة وواقعية.

مع ضبط السطوع الذكي الذي يضم 4096 مستوى، تتكيف الشاشة تلقائيًا مع ظروف الإضاءة المحيطة، ما يؤدي إلى تحسين الرؤية.

توفر الشاشة دقة تبلغ 1612 × 720 ، ونسبة 89.8% من الشاشة إلى الجسم، وذروة سطوع تبلغ 480 نت، ما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

يتميز هاتف A1 Vitality Edition بتصميم الماس الكريستالي، ما يوفر مظهرًا أنيقًا وفاخرًا.

يبلغ سمكها حوالي 7.99 مم ووزنها حوالي 188 جرامًا، فهي رفيعة وخفيفة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر مقاومة الماء والغبار IP54، ما يحمي الجهاز من المخاطر اليومية.

يتم تشغيل إصدار A1 Vitality بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 6020 استنادًا إلى بنية A76 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57، وهذا يضمن الأداء السلس وتعدد المهام الفعال.

يدعم الجهاز توسيع ذاكرة الوصول العشوائي، حيث يوفر سعة قصوى تصل إلى 20 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام المدمجة LPDDR4X + ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع 8 جيجابايت، ويمكن أيضًا توسيع التخزين الداخلي.

يتميز A1 Vitality Edition بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل في الخلف، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للعناية بصور السيلفي.

كما يوفر الجهاز ميزات مختلفة للكاميرا، بما في ذلك الوضع الرأسي، وتحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي، وفيديو الاحتفاظ RGB، ووضع المشهد الليلي الفائق.

تشمل خيارات الاتصال وضع الاستعداد المزدوج لبطاقة SIM المزدوجة، ووضع 5G ثنائي الوضع، وهوائي محيطي بزاوية 360 درجة، وتسريع ثنائي القناة لشبكة 5G + WiFi.

يتم تحسين القدرات الصوتية لـ A1 Vitality Edition بواسطة مكبر صوت خطي بتقنية صوت حقيقية، ويوفر جودة صوت محسّنة للموسيقى والسينما والألعاب ومقاطع الفيديو القصيرة، ما يعزز تجربة الوسائط المتعددة الشاملة.

يحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع SuperVOOC 33W.

يأتي الجهاز بثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والبنفسجي، بينما يبلغ سعر هاتف Oppo A1 Vitality Edition حوالي 256 دولارًا.