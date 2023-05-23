أكسنت RB موديل 2023 متاحة للشراء بهذا السعر

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 علي مستوي العالم اجمع خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلي العديد من الأزمات التي واجه قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن تلك الأزمات عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

هيونداي أكسنت RB

بناء علي ذلك يعرض موقع صدى البلد الإخباري السعر الجديد لسيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 ، وتنتمي أكسنت الي فئة السيارات السيدان .

مواصفا الأمان بـ أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تمتلك سيارة هيونداي أكسنت RB العديد من وسائل الأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .

محرك أكسنت RB موديل 2023

هيونداي أكسنت RB

تتسارع سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 125 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر.

أبعاد أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تأتي سيارة هيونداي أكسنت RB داخل السوق المصري للسيارات بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وقاعدة عجلات بطول 2570 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 389 لتر .

مقصورة أكسنت RB موديل 2023

هيونداي أكسنت RB

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 علي العديد من التجهيزات الحديثة والمتطورة منها، إنذار ضد السرقة، و مثبت سرعة، وتكيف، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من القماش، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وفتحة سقف، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي، ومدخل AUX، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث.

سعر هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB موديل 2023

الفئة الأولي تباع الآن بسعر 480 ألف جنيه، بدلاً من 460 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع الان بسعر 490 ألف جنيه، بدلاً من 470 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تباع الان بسعر 505 ألف جنيه، بدلاً من 485 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تباع الان بسعر 520 ألف جنيه، بدلاً من 499 ألف جنيه، بزيادة 21 الف جنيه.

الفئة الخامسة تباع الآن بسعر 530 ألف جنيه، بدلاً من 509 ألف جنيه، بزيادة 21 الف جنيه.