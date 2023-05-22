هيونداي ألنترا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة

التقط مصورو التجسس صورا لسيارة هيونداي النترا موديل 2024 الجديدة، وتقدم سيارة النترا من قبل شركة هيونداي الكورية، وتنتمي إلي فئة السيارات السيدان العائلية، حيث تم رصدها أثناء اختبارها في الشوارع العامة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية .

هيونداي النترا موديل 2024 المحدثة

تم تقدم سيارة هيونداي النترا موديل 2024 في السوق الكوري للسيارات باسم هيونداي افانتي موديل 2024، وتعمل شركة هيونداي الكورية الآن علي إضافة العديد من الحديثات علي النترا موديل 2024 استعدادا لطرحها في الأسواق العالمية الأخرى .

هيونداي النترا موديل 2024 المحدثة



تظهر سيارة هيونداي النترا موديل 2024 المحدثة بنفس الواجهة الأمامية المتوفرة في الإصدار الذي سيباع في كوريا الجنوبية ، وشبك أمامي ينقسم إلى جزئيين عن طريق إضافة عنصر بلون هيكل السيارة في الوسط ، وخط من المصابيح الممتدة على كافة عرض السيارة من الأمام ، وملامح مستمدة من شقيقتها الأكبر سوناتا .

هيونداي النترا موديل 2024 المحدثة

تحتوي سيارة هيونداي النترا موديل 2024 علي مصابيح أمامية أقل حجم، وصدادات محدثة لاستيعاب التغييرات، وغطاء محرك جديد بخطوط منحوتة للجسم تمتد للأمام لتتصل بخطوط مماثلة على الواجهة ، بالإضافة الي شعار هيونداي كبيرة في المنتصف ، وتم تحديث تصميم السيارة من الخلف أيضاً .

هيونداي النترا موديل 2024 المحدثة

تختلف سيارة افانتي موديل 2024 المحدثة عن النترا الحالية باستثناء بعض التغييرات التقنية ، وتعد كاميرا لوحة القيادة المدمجة من بين الميزات الجديدة ، ونظام تكييف هواء ذكي .

هيونداي النترا موديل 2024 المحدثة

ستنتج سيارة هيونداي النترا موديل 2024 قوة 276 حصان في السيارة المحدثة ، وستعتمد النترا ستاندر على محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 147 حصان ، وستتوافر السيارة أيضا بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 201 حصان ، وأيضاً ستنتج سيارة النترا هايبرد التي ستجمع بين عمل محرك سعة 1600 سي سي ، ومحرك كهربائي ليصدر من عملهما معاً قوة 139 حصان .

هيونداي النترا موديل 2024 المحدثة

والجيدر بالذكر أن سيارة هيونداي النترا موديل 2024 المحدثة ستنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة أو بحلول خريف العام الجاري 2023 .