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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الخيار الأول دائماً.. سعر هيونداي فيرنا بمصر| صور

فيرنا موديل 2013
فيرنا موديل 2013

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة علي العديد من طرازات السيارات التي يحتاج لها أغلب المواطنين المصريين وتساعدهم علي التنقل وقضاء احتياجاتهم، ومن تلك السيارات التي اشتهرت باعتماديتها العالية وتوافر قطع غيارها هيونداي فيرنا التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان، وهي من السيارات التي نالت علي مكانة كبيرة بين المصريين بفضل تصميمها المتميز ومحركها القوي .

هيونداي فيرنا 

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أبعاد هيونداي فيرنا

سيارة هيونداي فيرنا 

تأتي سيارة هيونداي فيرنا داخل سوق السيارات المصري بطول 4260 مم، وعرض 1680 مم، وارتفاع 1405 مم، وقاعدة عجلات بطول 2440 مم.

محرك هيونداي فيرنا

سيارة هيونداي فيرنا 2013

تستمد سيارة هيونداي فيرنا قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها علبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، أو أوتوماتيك مكونة 4 سرعات، وتنتج قوة 106 حصان، وعزم دوران 144 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر .

مواصفات هيونداي فيرنا

مقصورة هيونداي فيرنا 

تحتوي سيارة هيونداي فيرنا علي العديد من المميزات الحديثة منها، تكيف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وزجاج كهربائي، وأحزمة أمان، وإضاءة داخلية للقراءة، وفرش مقاعد من الجلد، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي الحقيبة الخلفية للسيارة.

سعر هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا السيدان 

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 في سوق السيارات المصري بداية من 150 ألف جنيه، وتصل الي 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
 

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