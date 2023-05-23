صحف الكويت| إيران تعين سفيرا جديدا بالسعودية.. نيزك يضرب ولاية استرالية ..واصطدام شاحنة بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض

صانع الملوك يعلن دعم أردوغان ويدعو مؤيديه للتصويت له

مخالفو الإقامة في الكويت تجاوزوا الـ 130 ألفاً

هطول الأمطار يبعث الأمل بالسيطرة على الحرائق المستعرة في غرب كندا

نجاح التحام المركبة التي تحمل رواد الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها بزيارة بن غفير للاقصي

اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الأنباء ؛ احتدام المنافسة قبل أيام قليلة من الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية الأحد المقبل، حيث أعلن المرشح الرئاسي سنان أوغان الذي حل ثالثا في الجولة الأولى، دعم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الجمهور، ما يعزز فرصه مقابل مرشح تحالف «الشعب» المعارض كمال كليتشدار أوغلو، حيث حصل اردوغان في الجولة الأولى على 49.5% من اجمالي الأصوات، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.8%، وحل أوغان ثالثا بحصوله على 5% من الأصوات تقريبا وهو ما أعطاه الفرصة ليكون صانع الملوك، في حال تمكن من اقناع ناخبيه بالتصويت لأردوغان.

وبعد سلسلة لقاءات مع المتنافسين، أعلن أوغان القومي اليميني أمس، موقفه النهائي داعيا «من صوّت لنا في الجولة الأولى إلى أن يصوت للرئيس أردوغان في جولة الإعادة»، وقال إن «تحالف الشعب لم يستطع هزيمة التحالف الحاكم ولم يستطع أن يقنعنا بمشاريعه».

وأكد «لم نطلب من أحد مصلحة شخصية أو منصبا، بل تحدثنا مع الأطراف وفقا للمبادئ».

كما أشارت الي تصريحات وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لطهران في السعودية.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في 10 مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الديبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين في حل الخلافات عبر التواصل والحوار.

ولفتت أيضا الي ما كشفه مصدر أمني عن أن عدد مخالفي قانون الإقامة في البلاد وصل إلى 130 الف مخالف حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر انه ووفق أحدث إحصائيات وزارة الداخلية، فإن الوافدين المسجلة إقاماتهم على مادة (18عمل) بلغ عددهم مليونا و408 آلاف و30 عاملا، فيما بلغ عدد المسجلة إقاماتهم على مادة (20 عمالة منزلية) 783 ألفا و372 عاملا، أما المسجلة إقاماتهم على مادة (22 التحاق بعائل) فبلغ عددهم 512 ألفا و306 أشخاص.

وختم المصدر بقوله: ان ابناء الجالية الهندية مازالوا يتصدرون قائمة الأعلى عددا في البلاد تليهم الجالية المصرية ثم الجالية الفلبينية.

بينما صحيفة الراي الكويتية؛ فقد اهتمت بالقطات فيديو التي تم تداولها أخيرا، لحظات مبهرة لنيزك يضيء السماء قبل أن يسقط على الأرض في أستراليا، حيث أحدث دويا هائلا.

وأضاء النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.



وأظهرت لقطات متعددة، أخذت من مواقع متفرقة في المنطقة، وميضا هائلا إثر سقوط النيزك.

وذكر أحد السكان واسمه براندون سكار أنه كان يودع أصدقاءه أمام المنزل عندما لاحظوا المشهد المبهر في السماء.

وأضاف: «لقد كنا في صدمة، لأن ظلام الليل تحول حرفيا إلى ضوء النهار».

ويعتقد أن النيزك وقع في مكان ما في أقصى شمال غربي الولاية.

وسقوط النيازك ليس أمرا مألوفا في أستراليا، لذلك اعتبر البعض أن الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو يجب أن يعدوا أنفسهم محظوظين.

وقال أستاذ الفيزياء الفلكية براد تاكر إنه عندما اصطدم النيزك بالغلاف الجوي حدث هذا الوميض الساطع وظهر في السماء.

وأضاف تاكر أن الدوي الهائل نجم عن تحطم النيزك وهو يقترب من الأرض، لافتا إلى أن سرعته كانت بين 100 إلى 150 ألف كيلومتر في الساعة.

وفسر الألوان الخضراء والزرقاء التي سيطرت على الوميض نتيجة لوجود الحديد والنيكل في النيزك.



وأشارت الصحيفة كذلك الي أعلان السلطات الكندية أمس الإثنين الي بدء هطول الأمطار في غرب البلاد بعد طول انتظار يبعث الأمل بإمكان إحراز «تقدّم حقيقي» على طريق إخماد حرائق الغابات المستعرة بالمئات منذ أسابيع عدّة.

وقالت المسؤولة في إدارة مكافحة الحرائق في ألبرتا كريستي تاكر خلال مؤتمر صحفي إنّ الأمطار «هطلت تقريباً على كلّ حرائق الغابات المشتعلة في المقاطعة، باستثناء تلك الواقعة في أقصى شمال ألبرتا».



وأضافت تاكر أنّ هطول هذه الأمطار قد يشكّل «نقطة تحوّل لعناصر الإطفاء الذين يكافحون لإخماد الحرائق»، مشدّدة على أنّ هذه الأمطار «ستعطيهم الفرصة لإحراز تقدّم حقيقي في السيطرة على هذه الحرائق».

ومنذ مطلع مايو الجاري اندلعت حرائق غابات كثيرة في ألبرتا، ممّا أدّى إلى تدمير أكثر من 945 ألف هكتار من الأراضي واستدعى إجلاء عشرات آلاف السكان.

والأمطار التي طال انتظارها بدأت تتساقط يوم الأحد، ومن المتوقع أن تستمر بالهطول خلال الأيام المقبلة، بحسب الأرصاد الجوية.

ومع أنّ الأمطار لم تكن بالغزارة التي تحتاج إليها فرق الإطفاء لمساعدتها على إخماد النيران، إلا أنّها ساهمت في الحدّ من نطاق الأزمة.

وقال رئيس وكالة إدارة الحالات الطارئة في مقاطعة ألبرتا بري هاتشينسون إنّ «هذه ليست الأمطار الغزيرة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها»، لكنّها مع ذلك خفّضت عدد الحرائق النشطة من 94 حريقاً يوم الجمعة إلى 77 حريقاً يوم الإثنين.

وبحسب تاكر، فإنّ الأمطار ستجعل الغابات والأحراج والمراعي «أكثر مقاومة» للحرائق إذ إنّها ستتشبّع بالمياه.

ويواجه غرب كندا منذ سنوات ظواهر مناخية قاسية زادت حدّة وتواتراً بسبب الاحترار المناخي

و لفتت كذلك الي تصريحات متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية إنه جرى إلقاء القبض على سائق شاحنة مساء أمس الاثنين بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

وذكر مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي على تويتر «لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق».



وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاه.

وأفادت قناة «فوكس 5» الإخبارية التلفزيونية بأنه تم إخلاء فندق هاي آدمز القريب.

كما سلطت صحيفة النهار الكويتية الضوء علي نجاح التحام المركبة التي تحمل رواد الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية وذلك لتعلن بدء مرحلة فتح باب الكبسولة، استعداداً لنزول رواد الفضاء السعوديين، حيث تستغرق نحو ساعة.

كما أشارت الصحيفة الي تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بالقلق من الزيارة الاستفزازية إلى الحرم القدسي الشريف والخطاب التحريضي المصاحب لها في إشارة إلى اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان، أنه لا يجوز استخدام هذه المساحة المقدسة لأغراض سياسية.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة:” نحن منزعجون بشدة من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح لمواطنيها بإقامة وجود دائم في بؤرة حومش الاستيطانية في شمال الضفة الغربية ، والتي وفقًا للقانون الإسرائيلي بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة. يتعارض هذا الأمر مع كل من التزام رئيس الوزراء السابق شارون الخطي بإدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن. يشكل التقدم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عقبة أمام تحقيق حل الدولتين”.

وأضاف ” نعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الراسخ الداعم للوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس ونؤكد على الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس”.