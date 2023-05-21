صحف الكويت .. توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع في السودان.. وروسيا تعلن السيطرة الكاملة على باخموت

سفير عُمان بالقاهرة: زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة تؤكد اهتمام الحكومة العمانية البالغ بمصر

بلينكن يبحث مع البرهان جهود وقف إطلاق النار في السودان

الجيش اللبناني يعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة

البحرين تستأنف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

الصين تبدي "استياءها الشديد" إزاء بيان مجموعة السبع

مكارثي: البيت الأبيض تراجع في محادثات سقف الديون

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قوله إن زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة المقررة اليوم الأحد تؤكد اهتمام الحكومة العمانية البالغ بمصر وتعد نقطة تحول كبيرة ومهمة في مسار العلاقات العمانية المصرية، حيث تأتي بعد أقل من عام من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو الماضي.

وأشار الرحبي الى اهمية المباحثات التي سيجريها السلطان هيثم بن طارق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستركز على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا انها ستعطي دفعة لمسيرة التعاون الثنائي، وتعزز التنسيق بين مصر والسلطنة في المحافل المختلفة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن الولايات المتحدة والسعودية أعلنتا أن طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وقعا في وقت متأخر السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام.

وجاء في البيان المشترك أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وقالت "الراي" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلنت تحدث مع قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن الجهود الجارية للتوصل لوقف قصير آخر لإطلاق النار في السودان، مضيفًا أن الاتصال كان "بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يشتد احتياج الشعب السوداني إليها".

وذكرت "القبس" أن الجيش اللبناني أعلن توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة ببلدة دير عمار شمال شرق مدينة طرابلس، مشيرًا إلى أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات نفذت عملية التوقيف، وأن المقبوض عليه أحد مؤسسي خلايا التنظيم في لبنان.

وأفادت "الوطن" بأن مملكة البحرين قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية.

دوليًا، قالت "الوطن" إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت سيطرة قوات فاجنر بالكامل على مدينة باخموت، مشيرةً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد وجه تهنئته لقوات فاجنر والجيش الروسي "لإتمام عمليّة تحرير أرتيموفسك"، الاسم السوفييتي لباخموت.

وقالت "القبس" إن الصين أبدت "استياءها الشديد" إزاء بيان نشرته مجموعة السبع ووجّهت فيه انتقادات إليها بشأن بحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان واتّهمتها بالتدخل في ملفات عدة.

ونقلت "الراي" عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي قوله إن البيت الأبيض تراجع في مفاوضات رفع سقف ديون الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعرب الرئيس جو بايدن، عن اعتقاده أن واشنطن ستكون قادرة على تجنب التخلف عن سداد الدين، وذلك بعد أن قال البيت الأبيض إن ثمّة "خلافات كبيرة" باقية مع المفاوضين الجمهوريين بشأن سقف الدين.