صحف الكويت| مباحثات في القاهرة بين السيسي وسلطان عمان.. وإدانات عربية ودولية لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى

الكويت ترحب بتوقيع ممثلي الأطراف السودانية اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد

السعودية ترسل بنجاح رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى المحطة الدولية

حكومة نتنياهو تُصعد وتجتمع في «الأنفاق» تحت «الأقصى»

انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

شركة «إنرجو أتوم» تعلن انقطاع الكهرباء في محطة زابوريجيا النووية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة الجريدة الضوء على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، سلطان عمان هيثم بن طارق في مطار القاهرة الدولي، في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين، تركز حسب مراقبين على وساطة عمانية مفترضة لترتيب العلاقات الإيرانية ـ المصرية، فضلا عن بحث ملفات إقليمية قد تلعب فيها القاهرة دورا، خصوصا في ملف اليمن، حيث تحتفظ مصر بعلاقات مع عدة أطراف يمنية.

وبعد مراسم الاستقبال اصطحب السيسي الضيف العماني إلى القصر الرئاسي في الاتحادية، قبل أن يجري الزعيمان مباحثات تتطرق إلى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية،

محليا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان وزارة الداخلية أنه ضمن حرص المؤسسة الأمنية على تأمين المنافذ الحدودية بأحدث الوسائل والتقنيات الأمنية ووفق المشروع الوطني لحماية أمن البلاد قام قطاع أمن المنافذ والحدود بتفعيل العمل بالبصمة البيوميترية والتي تتضمن أخذ بصمة الوجه والعين والأصابع للقادمين عبر المنافذ الكويتية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي أن البصمة البيومترية يتم العمل بها للفئات العمرية من 18 سنة فأكثر (وفق إجراءات إصدار الجنسية بالقانون الكويتي) وسيخضع لها جميع القادمين عبر مختلف المنافذ سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين.



قالت صحيفة الأنباء إن الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة أقام حفلا بمناسبة الذكرى الستين لانضمام الكويت إلى الأمم المتحدة بحضور حشد كبير من المسؤولين الأمميين والسفراء والديبلوماسيين من الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

وقال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، في رسالة متلفزة بثت في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المناسبة، إن «الكويت تسعى إلى تعزيز شراكتها القوية والتاريخية مع الأمم المتحدة والتي امتدت ستة عقود من التعاون والتنسيق الوثيق معها للبناء على ما تحقق».



وأشارت صحيفة الوطن إلى اعلان وزارة الخارجية، عن ترحيب الكويت بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام يهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.

وتطلعت الوزارة إلى أن يمهد هذا الاتفاق للتوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال والأعمال العدائية بما يمهد لإنهاء النزاع المسلح في السودان الشقيق. وجددت «الخارجية» موقف الكويت الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية بغية التوصل إلى حل دائم للأزمة في السودان الشقيق



وذكرت صحيفة الجريدة أن الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ظل حرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تكثيف المتابعة الأمنية والميدانية واستمرار الجهود لصد جميع عمليات ترويج المواد المخدرة، تمكن رجال المكافحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل من توجيه ضربات قاسية ومستمرة لتجار ومروجي المواد المخدرة عن طريق احباط عملية تهريب تقدر بـ«120» كيلو من مادة الحشيش المخدرة وكيلو من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزة «3» أشخاص عن طريق البحر.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة القبس بنجاح المملكة العربية السعودية في تحقيق إنجاز تاريخي لها وللعالم العربي عموماً، بإرسالها بنجاح رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن المهمة "إكس إيه-2" التي تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

وبذلك أصبحت برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية ومسلمة تصل إلى الفضاء، وبات القرني أول رائد فضاء سعودي يصل إلى المحطة الدولية. وانطلق صاروخ "فالكون 9" من قاعدة «كيب كنافيرال»، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة «ناسا» بولاية فلوريدا الاميركية، حيث اقل رائدي الفضاء السعوديين ريانة وعلي، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر.

قالت صحيفة الانباء إن الحكومة الاسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، صبت مزيدا من الزيت على نيران التوتر في الارضي الفلسطينية المحتلة أمس، بعقد اجتماعها الاسبوعي في «انفاق حائط البراق» بالقدس المحتلة، واقتحام وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الاقصى المبارك بصحبة مجموعات من المستوطنين للمرة الثانية منذ توليه مهام منصبه العام الماضي.

ولاقت هذه الخطوات الاستفزازية الإسرائيلية رفضا وتنديدا وإدانات واسعة على الصعيد الفلسطيني والعربي والإسلامي. كما وأصـــدرت فـصـائـــل فلسطينية بيانات متفرقة تدين دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى وتحذر من تداعيات استمرار المساس بالمقدسات.

وفي سياق متصل، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام بن غفير لباحة المسجد الأقصى، وأكدت الخارجية السعودية في بيان اوردته وكالة الأنباء الرسمية «واس» أن هذه الممارسات الممنهجة تعد تعديا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام «الأقصى»، وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان التأكيد على موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد المبارك، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

ووصف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية السفير سنان المجالي قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى بانه «خطوة استفزازية مدانة، وتصعيد خطير ومرفوض ويمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».

كما أدانت وزارة الخارجية المصرية اقتحام المسجد الأقصى وأكدت أن «مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية».



كما أبرزت صحيفة الراي إدانة الولايات المتحدة حيث عبرت عن «قلقها من الزيارة الاستفزازيّة» التي أجراها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميللر في بيان «هذا المكان المقدّس يجب ألّا يُستخدم لأغراض سياسيّة، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيّته».



وأوضحت صحيفة الجريدة مطالبة الفلسطينيون اليوم الاثنين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والتي كان اخرها فجر اليوم في مخيم (بلاطة) للاجئين شرق (نابلس) والذي استشهد اثرها ثلاثة شبان واصيب ستة بجروح. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي إن «صمت الإدارة الامريكية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه» وطالبها «بالتدخل لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار».



وأشارت صحيفة القبس إلى اعلان الهلال الأحمر الفلسطيني أن 3 شهداء سقطوا فجر اليوم الإثنين برصاص جيش الاحتلال أثناء اقتحامه لمخيم بلاطة شرق نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال المخيم برفقة جرافات واليات عسكرية وتواصل حصاره وتمنع وصول مركبات الاسعاف إلى داخله.



قالت صحيفة الجريدة إن عدة نقاط حدودية إيرانية تشهد أحداثاً ساخنة بلغت ذروتها، أمس، بهجوم شنته جماعة «جيش العدل» على مخفر في سيستان بلوشستان وأسفر عن مقتل 6 جنود، في حين تحدث وزير المخابرات والأمن الإيراني إسماعيل الخطيب عن توقيف «مجموعة إرهابية» مرتبطة بإسرائيل بعد تسللها لمنطقة متاخمة لكردستان العراق. بعد يومين من زيارة لافتة، قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصحبة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية المضطربة جنوب شرق إيران، حيث افتتح الرجلان مشاريع للربط الكهربائي والسوق الحرة، شنت جماعة «جيش العدل» السنية المتمردة، هجوماً على مخفر حدودي إيراني وقتلت 6 جنود إيرانيين وأصابت 5 آخرين.

دوليا، ذكرت صحيفة الأنباء أن المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس شدد على وجوب التوصل في المفاوضات الجارية حاليا إلى «اتفاق تاريخي» حول الجوائح، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الأمن الصحي العالمي.

وقال غيبريسوس في افتتاح جمعية الصحة العامة، وهي الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية، «لا يمكننا ببساطة الاستمرار كما فعلنا من قبل»، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة بالعربية.

وبدأت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية مفاوضات ترمي إلى التوصل لاتفاق دولي لضمان عالم أفضل قادر على تجنب الجوائح في المستقبل أو الاستجابة لها بفاعلية أكبر.



ذكرت صحيفة الراي أن القوات الروسية استهدفت مدينة دنيبرو الواقعة في شرق أوكرانيا بـ16 صاروخا و20 مسيّرة هجومية، وفق ما أعلن الجيش الأوكراني اليوم.

ونُفّذت الهجمات على الجنود والبنى التحتية بواسطة مجموعة من الصواريخ والمسيّرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، وفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة على فيسبوك، مشيرة إلى أن قواتها دمّرت جميع المسيّرات وأربعة صواريخ كروز.



قالت صحيفة القبس إن مسؤول محلي أفاد لوكالة رويترز، جنوب شرقي أوكرانيا، بأن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مشيراً إلى تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية.



وأفاد فلاديمير روغوف بأن المحطة «فصلت تماماً» عن الإمداد الخارجي للطاقة، بعد أن قامت أوكرانيا «بفصل خط الكهرباء الذي تسيطر عليه».

من جهته، أعلن المسؤول الأوكراني أناتولي كورتيف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا، أن العمل ما زال جارياً منذ صباح الاثنين لاستعادة الكهرباء في المدينة.



فيما أشارت صحيفة الراي إلى اعلان شركة إنرجو أتوم الأوكرانية المملوكة للدولة اليوم، إن هناك انقطاعا في التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية، وذلك بعد أن قال مسؤول عينته روسيا إن المحطة تحولت إلى وضع الاستعداد للتشغيل وتعمل على مولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ.

وأفادت إنرجو أتوم لرويترز «نعم نشهد سابع انقطاع للتيار الكهربائي منذ بدء الاحتلال (الروسي)».

