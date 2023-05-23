لقاء مجتمعى في الشغب وأصفون لمشروع صرف صحي البنك الأفريقي بالأقصر

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لقاءين مجتمعيين بالوحدة المحلية لقريتى الشغب وأصفون.



ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من بنك التنمية الأفريقى AFDB بمبلغ ١٠٩ مليون يورو بحضور المهندسة عزه شلبى مستشار المشاركة المجتمعية بوزارة الإسكان والمهندسة أمانى مدنى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمهندس عبد الصبور رئيس شبكات مياه إسنا والنائبة زينب السلايمى عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة إسنا.

تناول اللقاء بدء مراحل تنفيذ المشروع والذى يهدف لخدمة عدد (١٠) قرى بمحافظة الأقصر موزعين على عدد (٢) كلستر وهما كلستر كيمان المطاعنة يضم قرى (الغريرة- كيمان المطاعنة- طفنيس- أصفون- حلفا ٣) حيث تم إنهاء مستندات الطرح والتصميم التفصيلى بمعرفة المكتب الاستشارى و كلستر الدبابية يضم قرى ( المعلا- الدبابية- الشغب- العديسات قبلى- العديسات بحرى )، بالإضافة لعمل دراسة جدوى مبدئية لقرى المعلا والدبابية والشغب.



وشمل اللقاء طرح مقترحات المواطنين و اللجان المجتمعية وعرض عدد من الشكاوى بهدف طرحها على وحدة المشروع لوضع الحلول المناسبة لها.

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