عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكاوتش انفجر.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالعياط

صدى البلد

أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في منطقة العياط، وجرى نقلهم إلى مستشفى أكتوبر العام  لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بإصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

 

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أثناء سير السيارة الميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبل بوابة تحصيل الرسوم اتجاه القاهرة قيادة سائق 40 سنة، مصاب بنزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم وكان بصحبته 13 شخصا يستقلون الميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي؛ مما أدى إلى انقلاب الميكروباص على جانب الطريق وإصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نقلاب سيارة ميكروباص العياط ميكروباص إصابة 14 شخص انقلاب سيارة ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية

الحوار الوطني| المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية ابدأ: نستهدف توفير 16 مليار دولار

أنا محظوظ.. أول تعليق من تريزيجيه بعد البصق عليه أثناء سجوده

أسعار الذهب تتراجع من جديد وسط قوة الدولار العالمية | تفاصيل

100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

تراجع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 2435 جنيهًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ