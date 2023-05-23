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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادى الجديد: ختام امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة دون شكاوى

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن سيد عبد العزيز عطية التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ختام أعمال امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ( انتظام _ منازل _ دمج تعليمى )، حيث أدى طلاب الصف الثانى الثانوى  الامتحانات بمادة اللغة الأجنبية الثانية ( الفرنسية ) للمجموعتين العلمية والأدبية دون شكاوى مؤكداً على ختام امتحانات الصف الأول الثانوي أمس الاثنين بمادة الأحياء، حيث وجه وكيل تعليم المحافظة الشكر والتقدير لجميع المشاركين بأعمال الامتحانات للمتابعة المستمرة ومرورها دون مشكلات .

وفى سياق متصل  تابع وكيل التعليم بالوادى الجديد، آخر المستجدات وسير منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية ، للفصل الدراسى الثانى ( دور مايو ) 2022_2023 م ، ووجه بضرورة مراعاة كافة المعايير المنظمة لأعمال التصحيح والتحلى بالشفافية والدقة والتركيز وإعطاء كل طالب حقه كاملا .

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وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائى للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة، ووجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب بأن العمل يسير على الوجه الأمثل مع مراعاة مصلحة الطالب هدفنا المنشود دائما.

اعمال امتحانات أعمال الامتحانات الاول والثاني الثانوي الامتحانات التعليم الصف الأول الثانوى الشهادة الثانى الثانوي الصفين الاول والثاني الثانوي الصف الثاني الثانوي امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي إمتحانات الصف متحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مستجدات

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