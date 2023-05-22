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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير منطقة عين بشارة ومركز السيطرة الموحد

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإعادة استغلال المساحات الفضاء المملوكة للدولة بمنطقة عين بشارة بالخارجة، ضمن خطة تطوير المنطقة بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري، جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجارية ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

كما تفقد نموذج منزل ريفي بنظام القباب و أعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية، لتيسير حركة المواطنين وفتح مداخل ومخارج لربط المنطقة بالشوارع الرئيسية.

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لبحث التعاون في مجال تدريب وتأهيل الشباب

من ناحية أخرى، وجّه المحافظ بزيادة أعداد السياج الشجري بطريق ممشى شمال مدينة الخارجة لمنع زحف الرمال على الطريق. واستكمال أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة.

جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (1)
جانب من الجوله (2)
جانب من الجوله (2)
جانب من الجوله (3)
جانب من الجوله (3)
جانب من الجوله (4)
جانب من الجوله (4)
جانب من الجوله (5)
جانب من الجوله (5)
جانب من الجوله (6)
جانب من الجوله (6)

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