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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لبحث التعاون في مجال تدريب وتأهيل الشباب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، اجتماعََا بحضور خالد حسن المدير العام لجمعية رسالة نور على نور، والدكتورة عبير شادي استشاري الأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة Generation Alfa، وأمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة؛ لبحث التعاون المشترك في مجال تأهيل وتنمية مهارات الشباب من أبناء المحافظة بالشراكة مع المؤسسة.

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وأكد الزملوط خلال الاجتماع أن المحافظة حريصة على ثقل مهارات وقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا لمتطلبات العصر، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها.

وأشار إلى تطلعه للتعاون المزمع بهدف رفع كفاءة المبادرات وربطها بالشراكة مع الأمم المتحدة، وإنشاء أول مركز تمكين وتدريب برؤية ٢٠٣٠ وتنفيذ نموذج للشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة قابل للتطبيق والتوسع بباقي المحافظات، وفتح أسواق وفرص عمل جديدة لمواطني المحافظة، والاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الكوادر الوظيفية المؤهلة وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي.

أبناء المحافظة الحكومة المصرية الاستثمار العاملين بالقطاع الحكومي العصر التعاون المشترك الاجتماع اللواء محمد الزملوط رئيس مجلس إدارة ديوان عام المحافظة

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