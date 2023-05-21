تعليم الوادي الجديد يحصد 3 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة التصميم الفني

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن حصول قطاع تعليم المحافظة على 3 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة التصميم الفنى والتى نفذت بالتعاون مع توجيه التربية المسرحية .

وتحدث وكيل تعليم الوادي الجديد، عن تفاصيل النتائج وقال إنها جاءت على النحو التالي:

المركز الأول للتربية الخاصة الطالب محمود أشرف أحمد حسين من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة.

المركز السابع للمرحلة الابتدائية حبيبة إبراهيم محمد مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بالخارجة.

المركز الخامس للمرحلة الثانوية الطالبة سلمى صالح ضاحى من مدرسة نجيب محفوظة الثانوية للبنات بالخارجة

وبعث وكيل تعليم الوادي الجديد، خالص التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية والتربية الخاصة والطلاب والمدارس الفائزة مثمنًا مجهودات الجميع فى الحرص على تشجيع الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة واستغلالها في إثراء العملية التعليمية حيث تعد الأنشطة الطلابية أحد الركائز الأساسية في تنمية شخصية الطالب و إكتشاف قدراته والعمل على صقلها.

يأتي ذلك إستمرارا لمسيرة النجاح والتفوق وفى ظل الدعم المتواصل واللامحدود للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتشجيعه لطلاب المحافظة ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.