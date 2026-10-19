رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد أهمية تعزيز التواصل المباشر بين إدارات الكليات والطلاب

أكد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عبدالحكيم أهمية تعزيز التواصل المباشر بين إدارات الكليات والطلاب، موجهًا وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب إلى ضرورة فتح قنوات مستمرة للحوار مع الطلاب، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على معالجة المشكلات التي تواجههم، بما يعزز مشاركتهم الإيجابية ويسهم في توفير بيئة جامعية داعمة ومحفزة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أحمد عبدالحكيم لاجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، ودعم الطلاب، وتعزيز الأنشطة الطلابية ومواصلة تطوير اللوائح الدراسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة بالجامعة.

وأشاد عبدالحكيم بالإنجازات التي يحققها طلاب الجامعة في البطولات المحلية والدولية، ومشاركتهم المتميزة في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم المتفوقين رياضيًا وتذليل العقبات التي تواجههم.

وأعلن عدم احتساب فترات المشاركة في البطولات الرسمية وفترات الإعداد لها ضمن حالات الغياب عن المحاضرات والتدريبات العملية للطلاب الذين يمثلون الجامعة، أو المدرجين بقوائم المنتخبات والأندية التابعة للاتحادات الرياضية الرسمية، مع تعويض ما فاتهم وفقًا للضوابط المنظمة؛ بما يحقق التوازن بين التفوق الرياضي والتحصيل الأكاديمي، ويتيح لهم مواصلة مسيرتهم الرياضية والعلمية وتمثيل الجامعة والوطن بصورة مشرفة.

وفيما يتعلق بتطوير اللوائح الدراسية، ذكر المجلس أن لجنة مراجعة اللوائح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى وافق، خلال اجتماعها المنعقد في 12 أكتوبر الجاري، على القواعد المنظمة لإعداد اللوائح الدراسية أو تعديلها، بما يحقق الاتساق في إعدادها ومراجعتها، ويدعم جودة العملية التعليمية، ويواكب متطلبات التطوير الأكاديمي.



