مصرع فتاة بطلق خرطوش في شبرا الخيمة.. ضبط شقيقين متهمين بالواقعة

لقيت فتاة مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري من فرد خرطوش، في واقعة مأساوية بشارع السلام، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقين متهمين بارتكاب الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الفتاة متأثرة بإصابتها، وجرى نقل جثمانها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية عن تورط شقيقين، لهما معلومات سابقة في أعمال البلطجة، في ارتكاب الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما أثناء اختبائهما داخل منور أحد المنازل، عقب محاولتهما الهرب.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة لكشف تفاصيلها.