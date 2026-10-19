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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تشارك بالجلسة الافتتاحية لـ «منتدى مصر2026»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابو العلمين

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات انطلاق «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة والخبراء والمتخصصين وممثلي مختلف قطاعات المجتمع، في إطار منصة وطنية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المجتمعية وأولويات التنمية، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات وصنّاع القرار.

وشاركت المحافظ في جلسة تشاورية بعنوان «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، بحضور السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة،  واللواء محمد صلاح التركى، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب،  ونخبة من القيادات الوطنية والشخصيات البارزة بالوسط الاعلامي ومجلس النواب والرياضيين ، حيث تناولت الجلسة آليات اكتشاف المواهب ورعايتها بما يسهم في تحويل طاقات الشباب إلى باعث على الإنتاج وخدمة المجتمع.

وتأتي المشاركة ضمن فعاليات المنتدى في ضوء الاهتمام بتعزيز الاستثمار في قدرات الشباب، وتطوير الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان، ودعم المبادرات الشبابية والرياضية، مع توفير بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وتنميتها، باعتبارها أحد مسارات التنمية المجتمعية المستدامة.

وخلال كلمتها، قدمت مجدي الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية لإيمانه بطاقات الشباب والاستثمار في قدراتهم الإبداعية والقيادية كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، كما ثمنت دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في صقل وإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة مؤسسات الدولة المصرية من خلال برامجها التدريبية الشاملة لكافة المهارات والخبرات العلمية والعملية، مشيرةً إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوسيع فرص التدريب والتأهيل والمشاركة المجتمعية ، بما يعزز القدرات التنافسية للشباب، ويحوّل إمكاناتهم الإبداعية إلى نتائج ملموسة، اتساقًا مع مستهدفات المحافظة في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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