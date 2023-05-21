محافظ الوادي الجديد يلتقى وفد النقابة العامة للأطباء واتحاد القبائل العربية

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع وفد النقابة العامة للأطباء، الذي يزور المحافظة برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والشيخ كامل مطر رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بحضور الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس النواب وعدد من التنفيذين المعنيين.

وثمّن المحافظ جهود التعاون المثمر بين المحافظة و النقابة في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة من خلال الدفع بالقوافل الطبية بالمناطق النائية، ودعم مبنى مستشفى باريس الجديد بعدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة "أجهزة علاج طبيعي و أشعة".

كما تناول اللقاء بحث التعاون بين المحافظة وإتحاد القبائل في إقامة مشروعات صغيرة للأسرة الأكثر احتياجًا؛ لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير حياة كريمة لهم.