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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغباري وأرميا وجاجا والمخربشات.. أبرز المعالم والدروب بصحراء الوادي الجديد

تزخر صحراء محافظة الوادي الجديد بالعديد من الدروب والممرات العتيقة التى سلكها إنسان ما قبل التاريخ واعقبه أجيال متوالية على مر العصور حتى يومنا هذا حيث جري إنشاء طرق رئيسية تربط المحافظة بوادي النيل والتى حصرها عدد من الرحالة الذين جابوا الصحراء الغربية ورصدوا تلك الدروب وانشأوا لها خرائط دقيقة وحددوا مسارات القدماء عليها واهمها 9 دروب تربط محافظة الوادي الجديد بوادي النيل شرقا ومنها درب ارمیا و مساره بطریق مباشر شمال غرب منخفض الخارجة بمسافة 200 كم تقریباً ، للربط بین الخارجة وأسیوط، وینتهى جنوب أسیوط بمسافة 25 كم تقریبـا.

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وحدد الرحالة  عدد من الدروب شمال شرق الخارجة، تربط مباشرة بالطریق الرئیـسى الواصـل لأسـیوط بطول 210 كم تقریباً، واكتـشف هـذا الممـر كـل مـن بلونـدل  عـام 1870 م، مـورتز  عـام 1900م، واتفقـا علـى أن الطریـق مليء بالرمـال، وأنـه یُعـد امتـداد لدرب الأربعین شمالاً ، وكذلك ممر الزاریبة وبدايته جنـوب أسـیوط بحـوالى 25 كم علـى حـدود الزاریبـة، ومـن هـذه المنطقـة تتفـرع مجموعة من الممرات المتفرعة والمتجهة إلى نقب الرمیلة ومنها للواحة الخارجة، ودرب الیابسة و مـساره إلـى الجنـوب مـن درب ارمیـا بحـوالى 13كم  تقریبـاً.

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يقول  الاثري الدكتور محمود مسعود الباحث أن من بين تلك الدروب أيضا درب الرفوف ویبدأ من شمال شرق الخارجة بمسافة ٤٥ كم تقریباً، ویسمح بالصعود أعلى الهضبة، ثم یمتد شمال شرق المنحدر بحوالى ١٥ كم تقریباً قبل منطقة الكوامل، ومن هذا المكان إلى سوهاج بطول 33 كم تقريبا  وكذلك درب أبو سروال وبدايته إلى الجنوب قلیلاً مـن درب الرفـوف، ویتـصل بـه مباشـرة بواسـطة ممـر شـاق جـداً فوق الهضبة، ثم منحدر فوق وادى حلاف، یتجه شمال شرق إلى بدایة طریق سوهاج، وهو أقصر الطرق إلى الخارجة. والدرب من الخارجة إلى وادى حلاف بط ول 160 كم تقریباً، ومن وادى حلاف إلى وادى النیل حوالى 12 كم.

واضاف مسعود یوجد فى مسار الدرب منابع میاة فى قاعدة جبل الغنایم، والذى یبعد بمسافة 27 كم شمال شرق الخارجة، وهذا الدرب یمر بمنطقة الدیر شمال شرق قریـة المنیـرة الحالیـة - إحـدى قـرى الخارجـة - بحوالى 13 كـم تقریبـاً، بعـدها یبـدأ الـدرب فـى صـعود هـضبة مرتفعـة جـداً بواسـطة ممـر ضـیق، وهـذه الهـضبة تـسمى نقـب أبـو سـروال، وبعـد صـعود هـذا النقـب توجـد مـساحة شاسعة حجریة ومنبسطة أعلى الهضبة، یلتقى الدرب فوقها مع درب الأربعین، ثم یأخذ مساره شـرقاً إلـى سـوهاج، وأعلـى الهـضبة تظهـر بعـض المعـالم الأثریـة.

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وأكد أن من أهم الطرق القديمة أيضاً طریق جرجا، والذى یتصل بدرب الغبارى فى الخارجة، ثم یتجه شمال شرق إلى تندبة ثم أبو الزیار ومنها للأقصر، وهناك یلتقى مع طریق فرشوط، ویستطیع المسافر أن یعبر النیل شمالاً إلى جرجا، وقد عُثر بالمحطات الموجودة بطول الدرب على فخار یرجع تاریخه إلى عصور مختلفة، بدءً من العصر الحجرى الحدیث حتى الدولة الوسطى.

وأوضح مسعود أن درب بولاق من الطرق القديمة الهامة ویبعد عن درب أبى سروال بمسافة 35 كم جنوباً تقریباً، وبدایته بعد حوالى 25 كم شمال شرق قریة بولاق. وبعد صعود الهضبة یمتد مسافة یوم ونصف مشیاً على الأقدام، وأغلب مساره یعود لیتجه إلى الشرق، نحو نقطة الإتصال مع الطریق القادم من طریق جاجا، ومن نقطة المفارق یستمر الدرب إلى الرزیقات بطول 198 كم تقریباً من الخارجة، وكذلك درب دوش ويبدأ من باریس عبر دوش، وٕالى الشمال والشمال الشرقى من قریة دوش إلى وادى النیل.

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ولفت الي أن هناك بعض الدروب التى تربط بین عین أصیل ووادى النیل مباشرة دون المرور بالخارجة، ومن أهمها درب الخشابى ویبدأ من أقصى غرب الداخلة شرق قریة القصر بمسافة 15 كم تقریبا، ثم یستمر فى اتجاه الشرق والشمال الشرقى لیلتقى مع درب الطویل شمال عین أصیل، وینتهى عند منفلوط شمال أسیوط ، ودرب الطویل وهو مـن الـدروب الهامـة التـى تـربط عـین أصـیل بـوادى النیـل مباشـرة عبـر الـصحراء، دون المرور بواحة الخارجة.

واكد مسعود أن مـن المظـاهر الأثریـة الواضـحة علـى الـدرب مجموعـة رائعـة مـن المقـابر المنحوتـة فـى الصخر، ذات تخطیط معمارى متمیز وتعد من المناطق الاثرية الهامه. .

 

الدروب الممرات الجبليه بالاحات (1)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (1)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (2)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (2)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (3)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (3)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (4)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (4)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (5)
الدروب الممرات الجبليه بالاحات (5)
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