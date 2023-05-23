السوشيال ميديا.. الأهلي يفاضل بين لاعبين لتعويض رحيل حمدي فتحي.. وتامر حسني يروج لأحدث أغانيه

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بسبب غياب المنافسة مع الزمالك.. شوبير يكشف أهم تغييرات الأهلي بمباراة إنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تغييرات لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام نادي إنبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: “المفاجأة أن أيمن أشرف خارج القائمة، مش عارف ليه لأن علي معلول يحتاج إلى راحة”.

أحمد حسن يكشف عن سبب اجتماع لجنة الزمالك مع أوسوريو.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تفاصيل اجتماع لجنة كرة القدم بنادي الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “لجنة الكرة بالزمالك تجتمع مع أوسوريو خلال ساعات لاقناعه بتغيير طريقة لعبه مع الفريق لعدم استيعاب اللاعبين لها”.

الأهلي يفاضل بين لاعبين لتعويض رحيل حمدي فتحي..أحمد حسن يكشف التفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن مخططات تعاقد النادي الأهلي حال رحيل حمدي فتحي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. إمام عاشور وبوبو على رأس قائمة التعاقدات للنادي الأهلي وسيتم التعاقد مع أحدهما في حالة رحيل حمدي فتحي نهاية الموسم الجاري”.

عديها بالفرحة.. تامر حسني يروج لأحدث أغانيه

روج الفنان تامر حسني، لصدور أحدث أغانيه والتي تحمل أسم “عديها”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حسني فيديو للأغنية، وعلق: “أحنا المصريين بنعدي أي حاجة بالضحكة والفرحة”.

رغم أنف الحاقدين.. رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور عن الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى المتابعين عن نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور: “سيبقى الزمالك كبير رغم أنف الحاقدين والكارهين والمدلسين والأفاقين والمتلونين و المتزملكين وسيبقى جمهوره العظيم السند والظهر”.