بسبب غياب المنافسة مع الزمالك.. شوبير يكشف أهم تغييرات الأهلي بمباراة إنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تغييرات لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام نادي إنبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: “المفاجأة أن أيمن أشرف خارج القائمة، مش عارف ليه لأن علي معلول يحتاج إلى راحة”.

وتابع شوبير: “تم استبعاد كهربا وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم للراحة، ويريد كولر الفوز بمباراة إنبي في عدم وجود نادي الزمالك كمنافس”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 29 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على إنبي في مباراة اليوم لتأمين صدارة الدوري.

ترتيب الأهلي وإنبي

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، وبفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي خاض 26 لقاء.

في المقابل، يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.