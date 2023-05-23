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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض

إندوتينيا
إندوتينيا

أعلن خبراء الصحة فى العالم عن ظهور مرض جلدي جديد يشكل خطورة على العالم وربما يكون الوباء القادم بسبب قدرته الكبيرة على الانتشار السريع وانتقال العدوى بسهولة بين البشر. 

ووفقا لموقع “coventrytelegraph” أعلن خبراء الصحة تخوفهم من تفشي نوع جديد من السعفة "إندوتينيا" حيث إن العالم غير مستعد الآن لمحاربة مرض جلدي فطري شديد العدوى.

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ووفقا للبيانات الرسمية فى الولايات المتحدة، تم تأكيد ظهور أول حالتين معروفتين مصابتين بـ مرض جلدي جديد يعرف بـ بالسعفة المقاومة للأدوية وهذا الفطر الجديد المقاوم للتيربينافين هو نوع جديد يسمى Trichophyton indotineae .

أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ظهور أولى الحالات المصابة بـ مرض جلدي شديد العدوى لامرأتين  يتراوح عمرهما بين 28 و 47 عامًا وعانى المرضى داخل الولايات المتحدة من جروح في الرقبة والأرداف والفخذين والبطن  بل وظهرت الأعراض على بعض أفراد الأسرة.

شكل المرض
شكل المرض


وكشف الدكتور ديفيد دينينج ، أستاذ الأمراض المعدية في الصحة العالمية بجامعة مانشستر، أن عدوى هذا النوع من السعفة يمكن أن تنتقل بسهولة في المدارس والمنازل بل وتنتشر في مختلف الدول، لذا يشكل ظهور مرض جديد بهذه الخطورة عبئا كبيرا على العالم.

ومن أعراض هذا المرض..

الشعور بالحكة ولذعان فى الجلد.
طفح جلدي أحمر كبير متقشر على شكل حلقة (حلقي)
تكسير وانشقاق وتقشير في مساحات إصبع القدم.
ظهور بثور واضحة على الجلد.
تلون الأظافر باللون الأصفر أو الأبيض.
بقع فراغ بفروة الرأس.

بقع خالية من الشعر فى الذقن شديدة الالتهاب في الجلد لا تزول بالأدوية والكريمات المضادة للفطريات. 

تنبيه: يجب عدم الاختلاط بالأخرين وعزل الأدوات الشخصية عند ظهور أى من هذه الأعراض لأن الـ إندوتينيا مرض جلدي خطير تنتقل العدوى به بسهولة وسرعة.

مرض جلدي الأمراض والوقاية طفح جلدي مراكز السيطرة على الأمراض الصحة العالمية السعفة مرض جديد إندوتينيا

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